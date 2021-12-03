Parasomnia nedir? Gece terörü ne zaman biter, uyumakta zorlanma neden olur?

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Parasomnia en kısa tanımı ile bir tür uyku bozukluğu olarak bilinir. Gece terörü ya da uyku terörü olarak da tanımlanabilen bir rahatsızlıktır.

Parasomnia Nedir?

Çocukların zaman içerisinde belirli nedenlere bağlı olarak, gece uyuduktan 1 ya da 2 saat içerisinde koru, titreme ve çığlık gibi belirtiler ile uyanmasına uyku terörü adı verilir. Bu hastalığa uyku terörü dense de parasomnia olarak tıp dilinde tanımlanmaktadır. Parasomnia, uyurgezer hastaları gibi hastalıkları kapsamaktadır. Uyku terörü de bu hastalıklardan biri olarak bilinir. Uyku terörü birkaç dakika kadar sürdüğü bilinse de kişiden kişiye, çocuğun psikolojik açıdan ne kadar güçlü olduğuna bağlı olarak da farklılık gösterebilen bir durumdur. Bu süre daha uzun da sürebilir. Çocukların %40 kadarlık bir kısmını etkileyen bu hastalık, yetişkin olan kişilerde de görülebilir. Belirli tedavi yöntemleri ile hastalar normal hayatlarına devam edebilir.

Uyumakta Zorlanma Neden Olur?

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Gece terörü ad verilen hastalık uyumakta zorluk çekme, geceleri uyuyamama ya da uyumada zorluk gibi olumsuz durumları beraberinde getirir. Uyumada zorlanma nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Solunum sorunları yaşamak, uyku esnasında nefes alma problemi ile karşı karşıya gelen kişilerde bu hastalık görülmüştür. Nefes almada zorluk görüldüğü için nefes alma çabası içine girilir ve bu durum gece ya da uyku terörü olarak bilinen parasomnia etkilemektedir. Psikolojik sorunlar olması, depresyon, anksiyete, stres ve sinir gibi sağlık sorunları olan kişilerde uyku bozukluğu daha fazla görülmüştür. Bunların yanı sıra yorgunluk, ateşli hastalık geçirmiş olmak, alkol kullanmak, uyku sorunu yaşamak, ameliyat sırasında alınmış olan anestezi, madde kullanmak, stres ya da travma yaşamak, seyahat esnasında yaşanan uyku bozuklukları, uyku apnesi gibi durumlar da uyku terörüne neden olabilmektedir. Diğer risk faktörleri, ailede ya da yakın çevrede bilinen bir uyurgezerlik ya da uyku terörü var ise bu hastalığın meydana gelmesi daha yaygın olan bir durumdur. Kadınlarda ve çocuk yaşta olan kişilerde daha fazla görüldüğü bilinmektedir.

Gece Terörü Ne Zaman Biter?

Gece terörü hastalığı ne zaman bittiği kesin bir çözüm yolu olmasa da belli başlı bazı önlemler ile gelişmesi ya da meydana gelmesi önlenebilen bir rahatsızlık olarak bilinir. Çocukluk zamanlarında başlanmış olan uyku terörü zaman aldıkça durur ve artık görülmez. İleriki yaşlarda ise durum aynı şekilde değildir. Kesin bir tedavi yöntemi yoktur. Uyku terörüne karşı önlemler almak travma gibi olumsuz durumlara karşı koruma sağlar. Çocukların sahip olduğu odaların güvenli bir duruma getirilmesi, odadan olumsuz enerji yayan elektronik eşyaların çıkarılması hastalığın ortadan kaldırılmasına fayda sağlayan durumlar olacaktır. Hastalığın bulunduğu çocuklar yeteri kadar dinlenmeli ve uykusunu almalıdır. Uyku saatine ve uyku düzenine dikkat etmelidir. Her gece aynı saatte yatıp sabah da aynı saatte kalkmak önem arz etmektedir. Bu gibi önlemler uyku terörü hastalığının geçmesine yardımcı olacaktır.