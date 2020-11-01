Parapsikoloji nedir? Parapsikoloji hakkında kısaca bilgiler

Pek çok farklı filmde konu edilmesi ile beraber, yöntemleri ve uygulamaları açısından parapsikoloji birçok insanın merak ettiği alanlardan biridir. Tarihe bakıldığı zaman bu konuda pek çok anlatılan ilginç olaylar ile karşılaşmak mümkün. Bu olaylara bir kısım insan inanırken bir kısım insan ise gerçek olmadığı yönünde iddialarda bulunur. Ancak bilinen şu ki; şimdiye kadar gerçek olup olmadığı konusunda kesin bir kanıt yer almıyor.

Parapsikoloji Nedir?

İnsanın sıra dışı yeteneklerini ve ruhsal açıdan özelliklerini araştıran alana parapsikoloji denmektedir. Yani diğer bir deyişle görme, duyma, tatma ve dokunma gibi duyguların dışında doğaüstü olayları inceleyen alandır. Özellikle 5 duyu organ ile algılanamayan pek çok doğadaki olayın, bazı özel yetenekleri olduğuna inanan insanların anlaması üzerinden ele alınır. Günümüzde üstelik artık bir bilim dalı olarak ele alınmakta ve üzerinde ciddi araştırmalar gerçekleştirilmektedir.

Parapsikoloji Hakkında

Tarihe bakıldığı zaman parapsikoloji hakkında pek çok husus ön plana çıkıyor. Özellikle gelecek hakkında bilgi vermek, eşyaları dokunmadan hareket ettirmek ve zihin okumak gibi olaylar eski tarihlerde daha çok şeytan ile ilişkili hale getirilirdi. Bu tür insanlar özellikle orta çağ döneminde cadı veya şeytan olarak adlandırılır ve idam edilirdi. Ta ki psikolog John Rine tarafından parapsikoloji kelimesi ilk kez öne atılana kadar bu durum böyle sürdü. Böylece bir bilim dalı olarak literatürde yerini alan parapsikoloji, günümüzde hala tartışma konusu olarak pek çok kişinin ilgi alanında yer almaktadır.

Parapsikoloji Nelerle İlgilenir?

Parapsikolojinin birçok farklı ilgi alanı bulunmaktadır. Zaten tarihi açıdan ele alındığında da birçok farklı zaman diliminde gerçek olduğuna inanılan olaylar kayıt altına alınmış durumda. Bu doğrultuda parapsikolojinin birçok olağan dışı olaylar ile ilgilendiğini söylemek mümkün.

- Telekinezi

- Hipnoz

- Çakra

- Duyu algı ötesi

- Aura

- Telepati

Öyle ki yukarıda sayılan tüm olağan dışı olaylar günümüzde hala pek çok insan tarafından ciddi anlamda ele alınmakta ve incelenmektedir. Aynı zamanda bu özelliklere sahip olduğunu iddia eden pek çok insanın da bulunduğunu söylemek mümkündür. Daha çok zihin ile görme ya da algılama şeklinde ifade edilen parapsikoloji, aynı zamanda beyin dalgaları ile iletişim kurma şeklinde de bilimsel açıdan ele alınabiliyor. Özellikle algı fonksiyonu olan 6. çakra (Alnın tam ortası) mor ötesi algılama biçiminde de ön plana çıkmaktadır. Böylece pek çok insanın düşünceleri okuna bilmekte, cisimler hareket ettirebilmekte ya da gelecek üzerinden farklı tahminlerde bulunulabilmektedir.

Para Psikoloji Araştırmaları

Özellikle 1960'lı yıllarda başlayan parapsikoloji araştırmaları o dönem 300 bilim insanı ile devam ediyordu. Fakat günümüzde baktığımız zaman ise bu sayı 10 binin üzerine çıkmış durumda. Yani şu an 10 binden fazla parapsikolog bulunmaktadır. Özellikle iddialara göre İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika ve Rusya parapsikoloji ile beraber pek çok gizli bilgiye ulaştı. Bilinene göre 1970'li yıllarda ABD gizli servisi olan CIA bünyesinde birçok hipnoz uzmanı ve medyum görev aldı.

Filmlerde Parapsikoloji

Parapsikoloji ile ilgili aslına bakılırsa birçok önemli yapım bulunuyor. Zira 1970'li yıllarda gerçekleştirilen ve gizli laboratuvarlarda devam eden parapsikoloji deneyleri anlatan pek çok film bulunmaktadır. Ve bu deneyler belgeler ile kanıtlanmış şekilde günümüzde hala tartışılmaya devam ediyor.