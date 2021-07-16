Parankim nedir ve parankim ekosu ne demek? Parankimal nodül nedir ve kanser midir

Testler sonucunda fark edilen bir durum olarak düşük olasılıklarda akciğer kanseri belirtisi koyulabilmektedir.

Parankim Nedir?

Akciğer içerisinde oluşum gösteren bir yumru olmaktadır. yapılan X-ışını testleri sonucunda görülmekte ve incelenmektedir. Testlerde görülmesi halinde bölgede doku incelemesi yapılmaktadır. oluşumun ne durumda olduğu ve etkilerinin neler olduğu üzerine yapılmaktadır.

Parankim, bir dokunun yüzey bölgesinde ya da herhangi bir organ içerisinde gelişim gösterebilmektedir. İncelemeler sonucunda genel bir yargı olarak yuvarlak bir şekle sahip olan normal olmayan bir oluşumdur.

Yapılan incelemelerin analiz edilmesi ile sigara içen kimselerde %30 oranında oluşum gözlenmektedir. Ancak bu incelenen kişiler üzerinde yalnızca %5 oranında kanser oluşumu gözlemlenmektedir. Bu durumla karşılaşılması genellikle akciğer taraması sırasında olmaktadır.

Akciğer kanseri üzerine belirti niteliği taşıyabilmekte olan bir durumdur. Düzenli kontrollerin yapılması ile tespiti yapılabilmektedir. Tespitinin yapılması ile gerekli testler yapılmaktadır. Daha sonrasında biyopsi ile incelemeler yapılmaktadır.

Parankim Ekosu Ne Demek?

Parankim ekosu bir nevi nodül olmaktadır. Akciğerde yer almakta olan parankimler üzerinde yani dokularda bulunmakta olan çap değeri 3 cm civarında bir yumrudur. Küresel bir yapıda bulunan yumrunun tespiti radyolojik görüntüler ile tespit edilmektedir.

Gelişim noktası olarak genel bir durum halinde akciğerde yer alan bronşitlerde bulunmaktadır. Ancak akciğer dokusu üzerinde de yer alabilmektedir. Bu oluşumlar normal olmaması sonucu röntgenlerde belirlenmektedir.

Hastada yapılan tıbbi görüntülemeler sonrasında fark edilmektedir. Fark edilmesi adına tıbbi görüntüleme gibi ya da CT taraması ile fark edilmektedir. Bunun yanı sıra standart bir akciğer röntgeni üzerinde de görülebilmektedir.

Yapılan istatistikler sonucunda çoğunlukla iyi huylu olduğu gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmalarda bunu desteklemektedir. Parankim ekosunun yanı sıra mikro nodüller yer almaktadır. Hastalıklarla birlikte oluşumlar göstermekte ve iyileşmesi de hastalıklarla birlikte olmaktadır.

Parankimal Nodül Nedir?

Parankimal nodül, akciğer üzerinde oluşum göstermekte olan ve kanser belirtisi olarak sayılmaktadır. Kansere sebep olma durumları düşük olasılıklarda gerçekleşmektedir. Mikro hallerde ve normal hallerde farklı oluşumlar göstermektedir.

Parakimal nodüllerin fark edilmesi, rastlantılar üzerinden gerçekleşmektedir. Genel bir yargı olarak tıbbi görüntüleme sırasında ya da röntgen sırasında görülmektedir. Belirti yönünden fark edilmesi daha az olmaktadır.

Fark edilmesinin ardından daha ayrıntılı bir BT talebi olmaktadır. BT üzerinde ayrıntılı olarak nodül gözlemlenmektedir. İncelemeler sonucunda iyi ya da kötü huylu olması fark edilmektedir. Ayrıntılı bir inceleme sonucunda durum fark edilmektedir.

Parankimal Kanser midir?

Parankimal, iyi huylu ya da kötü huylu olarak akciğerde yer alabilmekte olan nodüldür. Nodüllerin tespit edilmesinde farklı hastalıklar üzerine yapılan testlerde fark edilmektedir. Görülmesi haliyle incelmeler yapılmaktadır.

İncelemelerin yapılmasında daha ayrıntılı bir gözlem gerekmektedir. Gözlemlerin yapılmasında nodülleri ne tür oldukları önemli bir yerdedir. Kanseri oluşturma olasılıkları düşük olmaktadır. Tütün ürünleri kullanan kişilerde yapılan testlerde %30 oranında yer almaktadır.

Vücut içerisinde yer alan %30 kişinin yalnızca %5 oranında kanser teşhisi bulunmaktadır. Düşük bir oran olarak görülmektedir. İnceleme ve kontrollerin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Nodüllerin incelenmesi ve büyüklüklerinin incelenmesi gerekmektedir.

BT testleri ile nodüllerin incelenmesi ve nodüllerin durumları ve büyüklüklerinin tespit edilmesi üzerine yorum yapılabilmektedir. Büyüklük olarak 3 cm altında değerlerde yer almaktadır.