Paranın Yüzü Sıcaktır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Para insanların hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Atalarımızda para ile ilgili pek çok atasözü söylemişlerdir. Bu cümleler dilden dile dolanarak günümüze kadar gelmişlerdir. Paranın yüzü sıcaktır atasözü de bunlardan bir tanesidir. Cümle içinde sıklıkla kullanıldığı için hemen hemen herkesin aşina olduğu bir atasözüdür.

Paranın Yüzü Sıcaktır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Para her zaman insanlar için çekici olmuştur. Bir kişiye para teklif ettiğiniz zaman bunu reddetmesi çok zordur. Bunun sebebi de insanların paraya karşı koymasının çok zor olmasından kaynaklanmaktadır. Para ile motive olan insanlar yapması gereken işleri kolay bir şekilde yaparlar.

Paranın Yüzü Sıcaktır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu işi vereceğin paraya rahatça yapacaktır. Paranın yüzü sıcaktır unutma.