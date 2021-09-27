Paramparça Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Paramparça Kelimesinin Doğru Yazımı..

Haberin Devamı

Taşıdığı anlam ile beraber paramparça kelimesi Türkçede yaygın şekilde kullanılan sözcüklerden biridir. Aynı zamanda bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.



Paramparça Nasıl Yazılır?



Bu kelimenin doğru şekilde yazılışı, ‘Paramparça’ biçiminde bitişik ele alınmış halidir. Çünkü sıfat ve zarf görevindeki pekiştirmeli sözcükler bitişik olarak yazılmalıdır. Aynı zamanda bu iki kelime bir araya geldiği vakit kendi sözcüklerinin dışında ayrı bir anlam elde edilir.



TDK'ya Göre Paramparça Kelimesinin Doğru Yazımı



Pekiştirme sözcüğü olarak sıfat ve zarf görevi üzerinden bu kelime, Türk Dil Kurumu'na göre bitişik olarak ele alınmalı ve yazılmalıdır.



Paramparça (Doğru)



Param parça (Yanlış)



Görüldüğü gibi yukarıda verildiği şekilde bitişik olarak ele alınması ve yazılması gereken sözcükler içerisinde yer almaktadır.