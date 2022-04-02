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Parametrik Nedir, Ne Anlama Gelir? Parametrik Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Parametrik Nedir, Ne Anlama Gelir Parametrik Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimizde kullanılan sözcüklerin anlamları bakımından önemi çok fazladır. Her bir sözcük türü için bireyler en doğru bilgilere ulaşmak istiyor. Parametrik sözcüğü de bireylerin anlamını öğrenmek istediği kelime türleri arasındadır. Parametrik sözcüğünün neyi ifade ettiği ve hangi anlamları olduğu oldukça merak ediliyor. Parametrik nedir, ne anlama gelir? Parametrik kelimesinin TDK sözlük anlamı ile ilgili tüm detayları derledik.

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 TDK'da araştırılan pek çok kelimenin doğru anlamları bulunuyor. Parametrik sözcüğü de TDK'da yer alan bir sözcük çeşididir. Parametrik kelimesi TDK'ya göre, parametreli anlamına sahiptir. 

 Parametrik Nedir, Ne Anlama Gelir? 

 Sözcük türleri hakkında bireyler birçok konuyu araştırabiliyor. Özellikle sözcüklerin kullanıldığı anlamlar bireylerce öğrenmek isteniyor. Parametrik sözcüğü farklı alanlarda görülebilen Fransızca kökenli olan bir kelimedir. İlk kez duyulan parametrik sözcüğü bireylerin oldukça ilgisini çekebiliyor. Fransızca kökenli olan parametrik sözcüğü, parametreli anlamında kullanılıyor. Parametreli anlamında kullanılan Fransızca bir kelimedir. Fransızca kökenli sözcük türleri arasında yer alarak, günümüzde aktif olarak kişilerce kullanılabiliyor. 

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 Parametrik Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Türk Dil Kurumu her kelimenin anlamlarını herkese açık olarak paylaşıyor. Eski zamanlarda daha çok kelimeler sözlüklerde araştırılıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kelimelerin anlamları TDK sitesinde yer alıyor. Parametrik sözcüğü de TDK'da yer alan bir kelimedir. TDK sözlük anlamını öğrenmek için, TDK'da inceleme yapmak yeterli oluyor. Parametrik TDK'da, parametreli anlamında olan bir kelime türüdür.

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