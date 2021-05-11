Parametre Nedir? Parametre Tanımı Ve Tdk Sözlük Anlamı

Parametre aslında birden fazla anlamı olan bir sözcüktür. Parametre kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Parametrenin tam olarak sözcük anlamı "değişken" dir.

Parametre Nedir?

Parametre her ne kadar Fransızcadan dilimize geçmişse de parametre sözcüğünün kendisi aslında eski Yunanca olan "yanında, karşın" ve "ölçmek" sözcüklerinin karşılığıdır. Parametre kelimesi aynı zamanda birçok disiplinde terimdir ve daha farklı, spesifik anlamlar içerir. Bu disiplinlere örnek olarak mühendislik, istatistik, bilgisayar programlama gösterilebilir. İşte bu alanlarda kullanılan parametre sözcüğü artık başka anlamlar kazanmıştır. Daha çok aksiyom, değişken, argüman gibi manalar yerine kullanılır.

Parametre Tanımı Ve TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumuna göre parametre matematik terimi olup manası şu şekildedir:" ( cebirde ) durağan gibi görünen, fakat alacağı her yeni değer için işlevi değiştirilen cebirsel simge ya da sayı bir denklemin katsayılarına giren nicelik. Geometride ise bir koniğin odağından çıkan dikeyin kesiştiği noktaya değin olan parçanın uzunluğu olarak tarif edilmektedir.

Parametrenin bazı anlamlarını şöyle sıralamak mümkündür:

Parametrenin bir anlamı " değişken" dir.

Cebirde bir denklemin, kat sayılarına giren değişken nicelik olarak da parametre anlamlandırılır.

Parametre; bir etki veya ilişki göstermek için kullanılan değişken olarak da tanımlanır.

Parametre aynı zamanda değiştirgen manasına da gelmektedir.

Parametrenin başka bir anlamı da özel bir durum için tanımlanmış bir nicelik örneğin basınç gibi.

Parametre aynı zamanda ana kitle hakkında ortalama olarak da tarif edilir ve kullanılır.