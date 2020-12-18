Paramedik nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Paramedik olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Sağlık sektörü ile ilgili olarak bir meslek şeklinde öne çıkan paramedik, en saygın meslek grupları arasında da yer almaktadır. Pek çok kişi son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bu mesleğin nasıl yapılacağı konusunda bilgi almaya çalışıyor.

Paramedik Nedir?

Paramedik başka bir ismiyle acil tıp teknisyeni olarak bilinmektedir. Hasta ya da yaralılara acil bir durum söz konusu olduğunda tıbbi yönden müdahale eden kişi olarak da öne çıkıyor. Hastaları tıbbi merkeze ulaştırmak, acil durumlara cevap vermek ve tıbbi hizmetler paramediğin görevleri içerisinde yer alır.

Paramedik Ne İş Yapar?

Paramedik acil tıbbi durumlarda farklı yerlerde müdahale etme görevine sahiptir. Özellikle yaralı ve hastalar için acil bakım gerçekleştiren noktalarda görev üstlenir. Aynı zamanda her türlü tıbbi hizmet ile beraber hastaları gerekli noktaları yetiştirmekle yine paramediğin görevleri içerisinde yer alır.

Paramedik Nasıl Olunur?

Paramedik olabilmek için gerekli belli bazı şartları yerine getirmek gerekmektedir. Aynı zamanda 2 yıllık İlk ve Acil Yardım paramedik (ATT) bölümünden mezun olunması gerekir. Diğer yandan bireyin şu şartları da yerine getirmesi gerekir;

- Sürücü belgesi alma engeli bulunmamalıdır.

- Psikolojik olarak zihinsel sağlığının yerinde olduğuna dair belgesi olmalıdır.

- 17 yaşını tamamlamış ve 23 yaşından büyük olmaması şartı

- Kadınlarda 160 cm erkeklerde ise 165 cm boy altında olmaması gerekir.

- Çalışma arkadaşı ile sedye üzerinden görevini yerine getirecek fiziksel şartları barındırmalıdır.

Paramedik Olma Şartları

Paramedik olma şartlarının en önemli kısmı 2 yıllık gerekli bölümü bitirmektir. ATT bölümünü tamamlaması ile beraber aynı zamanda hem fiziksel hem de ruhsal olarak gerekli şartların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Böylece hem devlet üzerinden hem de özel kurumlar kapsamında paramedik olarak çalışmak mümkün. Özellikle yaş ile beraber boy ve fiziksel yeterliliğin öneminin çok olduğunu söylemek gerekir. Çünkü acil müdahale ekibi olarak çalışma görevi üstlendikleri için, sürekli olarak dinç ve güçlü olmak gerekmektedir.

Paramediğin Görevleri Nelerdir?

Paramediğin en önemli görevi acil durumlarda tıbbi müdahale gerçekleştirmektir. Herhangi bir hastalık ya da kaza ile beraber yaralanma üzerinden, ilgili kişiye ilk müdahaleyi gerçekleştiren kişiler olarak öne çıkar. Aynı zamanda acil durum çağrılarına cevap vermek, tıbbi hizmetlerde bulunmak ve sürekli acil durumlar için hazır olmak en önemli görevler içerisinde yer alır. Gerektiğinde hastaya müdahale etmek ya da araç kullanmak gibi birçok durum ön plana çıkmaktadır.

Paramedik Maaşları

Paramedik maaşları 2800 ile 3000 TL arasında farklılık gösterebilmektedir. Bu durum kişinin paramedik olarak çalıştığı kuruma bağlı şekilde değişkenlik yaratabilir. Genel olarak ise ortalama 2 bin 900 TL gibi bir maaşın bulunduğunu söylemek mümkün. Bu maaş kapsamında paramedik görevi altında, acil tıbbi müdahaleler konusunda aldığı eğitim üzerinden görevini yerine getirir.

Paramedik İş İmkanları

Paramedik günümüzün en önemli meslek grupları içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda birçok farklı alanda iş imkanı olduğunu dile getirmek mümkün. Özellikle hastanelerin acil servis bölümünde çalışan kişiler olarak öne çıkar. O yüzden hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde ve pek çok kurum ile işyerlerinde iş imkanı bulunur.