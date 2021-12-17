Paralelkenar nedir ve özellikleri nelerdir? Paralelkenar kuralları ve örnekleri ile konu anlatımı

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Paralelkenar iç açıları toplamı 360 derece birbirine karşıt ölçü dörtgen olarak adlandırılmaktadır. Paralel kenar hesaplamaları iç ve dış açılar ölçüt alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Paralelkenar Nedir?

Paralelkenar; karşılıklı kenarları eşit olan ve iç açıları toplamı 360 derece olan bir dörtgendir.

karşılık gelen uzun kenarları her zaman birbirine eşit olması paralel anlamına gelmektedir.

Paralel kenar için alan, çevresi ve uzunluk hesaplamaları için ayrı formülleri bulunmaktadır.

Bu hesaplamalar için Paralel kenar özelliklerinin bilinmesi gerekir.

Paralelkenar Özellikleri Nelerdir?

Komşu köşelerdeki iç açılarının toplamı 180 derecedir ve değişmez. Hesaplamalar gerçekleştirilirken ve eksik iç açı hesaplamalarında 180 derece baz alınarak hesaplanmalıdır. Paralelkenarların karşı uzunlukları her zaman birbirine eşit uzunluktadır. Simgesel işareti // olarak tanımlanır. Paralelkenarların karşı açıları da birbirine eşittir. Paralel kenarın köşegenlerinin özellikleri vardır. Örneğin Paralelkenarda köşegenler birbirini ortalar. Diğer bir özelliği Paralelkenarda köşegenler alanı dört eşit parçaya bölerler. Paralel kenar dış açıları toplamı 360 derecedir. Karşılıklı kenarları paralel ve uzunlukları eşittir. Soru çözümleri esnasında paralelkenar özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Paralelkenar Kuralları Nelerdir?

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Paralelkenar Alanı hesaplanırken herhangi bir kenarla o kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir. kuralından yola çıkılmalıdır Yine İki kenarı ve bir açısının ölçüsü bilinen paralelkenarın alanı hesaplar.

Köşegen uzunlukları ve köşegenleri arasındaki açısının ölçüsü bilinen paralelkenarın alanı belirlemektedir. Paralelkenar köşegen kurallarına bakılacak olursa Paralelkenarda bir kenar üzerinde alınan bir noktanın karşı köşelere birleştirilmesiyle oluşan alan tüm alanının yarısına eşit olmaktadır.

Paralel kenar kurallarını ve özellikleri bilindiği takdirde tüm sorular bu kurallar temeline dayanır. Aslında bulmaca gibi düşünüldüğü takdirde soru çözümleri eğlenceli hale gelir.

Paralelkenar Örnekleri

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Paralel kenar tanımı örneklenecek olursa [AB] // [CD] olarak ifade edilmektedir.

Paralelkenarın karşılıklı açıları birbirine eşittir. m(ˆAA^)=m(ˆCC^)=∝m(ˆBB^)=m(ˆDD^)=β∝+β=180

Paralelkenarın karşılıklı kenarları birbirine eşittir. |AB|=|CD|

Paralel kenarların köşegenleri birbirini ortalar.

Açıortayların kesiştikleri bölümdeki açı 90 derecedir. m(ˆAEBAEB^)=90 derecedir.

Bir paralelkenarın açılarından birine ve X'e eşit olduğunu var sayılırsa. Diğer üç kenar değerlerinin bulunması gerekir. Paralelkenarın en önemli özelliği zıt açılar birbirine eşittir. diğer bir değişle verilenin karşısındaki açı buna eşittir ve değeri X'tir.

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Paralelkenar Konu Anlatımı

Karşılıklı kenarların paralel olan dikdörtgen Paralelkenar olarak tanımlanır. |AB|//|CD| iç açılarının toplamı 180 derece dış açılarının toplamı 360 derecedir. Paralel kenarın uzun kenarları birbirine eşittir.

Alan ve çevre hesaplamaları yapılırken dikkat edilmesi gereken Paralelkenar alanını ise bir paralel kenarın yüksekliğine X dersek Paralel kenarın yükseklik indirilen kenarına ise Y dersek paralelkenarın alanını formülü X*Y olacaktır. Paralel kenarın çevre hesaplamalarında ise Paralel kenarların kenarlarının tamamının uzunlukları birbirine eşittir. Bu nedenle paralelkenar çevresi kenar sayısıyla bir kenarın uzunluğunu ifade eden formüller kullanılır.

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Paralelkenar çevresi = Kenar sayısı (y) x a = y x a şeklinde hesaplanır. Paralel kenarların kenar açıları nasıl hesaplanır formülleri şu şekildedir iç açıları toplamı 180 dereceyi aşamayacağından dolayı sağlamasını 180 dereceye göre yapılabilmektedir. Dış açı hesaplamalarında da aynı yöntemi uygulanır. Yani Paralel kenarda dış açıların toplamı 360 dereceyi aşamaz hesaplama gerçekleştirilirken sağlamasını 360 derece kuralına göre sağlanmalıdır.