Paralelkenar nedir? Özellikleri nelerdir? Çevresi ve alanı hangi formülle bulunur?

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Bir paralel kenar olan kenarları birbirine paralel olan iki boyutlu bir geometrik şekildir.

Paralelkenar Nedir?

Paralelkenar, iki çift paralel kenarı olan bir dörtgendir. Paralelkenarın karşılıklı kenarlarının uzunlukları ve karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Ayrıca, çaprazın aynı tarafındaki iç açılar da tamamlayıcıdır. Tüm iç açıların toplamı 360 dereceye eşittir. Kare ve dikdörtgen, paralelkenarın benzer özelliklerine sahip iki şekildir.

Eşkenar Dörtgen: Bir paralelkenarın tüm kenarları birbirine eş veya eşitse, o bir eşkenar dörtgendir. Paralel bir kenar varsa ve diğer iki kenar paralel değilse, o zaman bir yamuktur.

Kenarları birbirine paralel olan iki boyutlu bir geometrik şekle paralel kenar denir. Bir paralelkenarın bitişik açılarının toplamı 180 dereceye eşittir. Ayrıca;

Kenar sayısı = 4

Köşe sayısı = 4

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Karşılıklı Paralel kenarlar = 2 (çift olarak)

Alan = Taban x Yükseklik

Çevre = 2 (Bitki kenar uzunluklarının toplamı)

Çokgen türü = Dörtgen'dir.

Yüzleri paralelkenar şeklinde olan üç boyutlu bir şekle paralelyüz denir. Paralel kenarın alanı o (üstten alta doğru çekilir yükseklik), taban (kendi paralel kenarları biri) ve yüksekliğine bağlıdır. Paralelkenarın çevresi dört tarafın uzunluğuna bağlıdır.

Paralelkenar Özellikleri Nelerdir?

Paralelkenar iki boyutlu bir şekildir. İki çift kenarın paralel olduğu dört kenarı vardır. Ayrıca paralel kenarların uzunlukları eşittir. Paralel kenarların uzunlukları eşit değilse şekil paralelkenar değildir. Benzer şekilde, paralelkenarın karşılıklı iç açıları her zaman eşit olmalıdır. Aksi takdirde, bir paralelkenar değildir. Kare ve dikdörtgen, paralelkenarın benzer özelliklerine sahip iki şekildir. Her ikisinin de karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paraleldir.

Paralelkenar, dört açısı olan düz bir 2d şeklidir. Karşılıklı iç açılar eşittir. Çaprazın aynı tarafındaki açılar tamamlayıcıdır, yani toplamları 180 derecedir. Buna göre paralelkenarın iç açıları toplamı 360 derecedir. Kare bir paralelkenar olarak kabul edilebilir, çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir ve karenin köşegenleri birbirini ortalar. Bir dikdörtgen aynı zamanda bir paralelkenardır, çünkü karşı kenarları paraleldir ve köşegenler birbirini ortalar gibi şartları yerine getirir veya paralelkenarın özelliklerini karşılar.

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Her iki şeklin köşegenleri birbirini ortalar. Karşılıklı kenarları birbirine paralel, ancak bitişik kenarları eşit olmayan uzunluklara sahip özel bir paralelkenar durumu mevcuttur. Ayrıca açıları 90 dereceye eşittir. Bir kenarı paralel, diğer iki kenarı paralel değilse yamuktur. Bir dörtgenin bir çift paralel zıt kenarı varsa, o zaman Paralelkenar adı verilen özel bir çokgendir. Paralelkenar özellikleri;

Karşılıklı kenarlar paralel ve eşittir

Zıt açılar eşittir

Ardışık açılar tamamlayıcıdır

Açılardan herhangi biri dik açı ise, diğer tüm açılar dik açı olacaktır.

İki köşegen birbirini ortalar

Her köşegen paralelkenarı iki eş üçgene böler

Paralelkenarın tüm kenarlarının karelerinin toplamı köşegenlerinin karelerinin toplamına eşittir. Paralelkenar yasası olarak da adlandırılır.

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Paralelkenar Çevresi ve Alanı Hangi Formülle Bulunur?

Paralelkenar Alanı

Paralelkenarın alanı, iki boyutlu bir düzlemde kapladığı bölgedir. Paralelkenar alanını bulmak için formül;

Alan = Taban × Yükseklik

Paralelkenarın Çevresi

Herhangi bir şeklin çevresi, şeklin etrafındaki toplam mesafe veya herhangi bir şeklin toplam uzunluğudur. Benzer şekilde, bir paralelkenarın çevresi, paralelkenarın sınırlarının toplam mesafesidir. Çevre değerini hesaplamak için uzunluk ve genişlik değerlerini bilmemiz gerekir. Paralelkenarın karşılıklı kenarları eşit uzunluktadır. Bu nedenle çevreyi hesaplama formülü şu şekilde yazılır;

Çevre = 2 (a+b) birim

Burada a ve b paralelkenarın kenarlarının uzunluğudur.