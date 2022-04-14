Paragrafta Anlatım Teknikleri Nelerdir? Paragrafta Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı

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Yazarın okuyucuya aktaracakları metinlerde yazarlar farklı anlatım teknikleri kullanmaktadır. Yazarın okurlara bir şey öğretme ve okuyucunun düşüncelerini değiştirme amacına göre bu farklı anlatım teknikleri yazarlar tarafından tercih edilmektedir.

Paragrafta Anlatım Teknikleri Nelerdir?

Anlatım tekniği yazarın düşüncelerini ortaya koyma biçimine denilmektedir. Yazarın anlatım tekniği ile amacı arasında bir ilgi bulunmaktadır. Yazarlar yazıda okurlara bir izlenim kazandırma okuru olaylar içerisinde yaşatma ve okudun duygu ve düşüncelerini değiştirme amacına bağlı olarak farklı anlatım teknikleri bulunmaktadır.

Anlatım bellekte tasarlanan bir konuyu yazı veya söz ile dile getirmektir. Yazarlar ele alınan konunun özelliğine bağlı olarak anlatımını farklı yollar ile gerçekleştirmektedir. Olaylar, konular, durumlar ve izlenimler yazılırken kullanılan yöntemlere ise anlatım biçimleri veya anlatım teknikleri adı verilmektedir. Buna göre anlatım biçimleri başlık adı altında incelenir. Anlatım teknikleri şunlardır:

- Açıklayıcı Anlatım

- Tartışmacı Anlatım

- Betimleyici Anlatım

- Öyküleyici Anlatım

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Paragrafta Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı

Yazar olayları ve durumu okuyucuya aktarırken dört farklı anlatım biçiminden birini kullanmaktadır. Paragrafta kullanılan anlatım biçimleri ve özellikleri şunlardır:

- Açıklayıcı Anlatım Tekniği: Açıklayıcı anlatım bir konuda bilgi vermek veya bir şeyi öğretmek amacı ile yapılan sözlü veya yazılı anlatımlara denilir. Açıklayıcı anlatım derslerde öğretmenlerin kullandığı yöntemlerden birisidir. Bu anlatım tekniğinde nesnel bir anlatım izlenir. Ayrıca mecaz ve sanatlı anlatıma yer verilmez. Açıklayıcı anlatım makale, fıkra, eleştiri gibi türlerde kullanılır. Bu anlatım tekniğinin özellikleri şunlardır:

- Süslü ve sanatlı söyleşi, yoktur.

- Sözcükler gerçek anlamında kullanılır. Mecaz anlatım bulunmaz.

- Amaç bilgi vermektir.

- Konuyu öğretmek esas alınır.

- Konu ile ilgili sorular okuyucularda detaylı aydınlatılır.

- Devrik cümle kullanmaktan kaçınılır.

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- Tartışmacı Anlatım Tekniği: Diğer bir anlatım tekniği de tartışmacı anlatım olmaktadır. Bu anlatım tekniğinde amaç yazarın kendi doğrularını okuyucuya inandırmaktır. Tartışmacı anlatım yazarın okuyucuyu kendi gibi düşündürmek için kullandığı tekniktir. Bu anlatımda amaç yazarın kendi düşüncesini savunmasını ve yanlış var ise bu yanlışı çürütmektir. Yazar düşüncelerini sanki karşısında okuyucu varmış gibi ve onunla konuşuyormuş gibi ele alır ve kendi görüşünü ortaya koyar.

- Betimleyici Anlatım Tekniği: Varlıkları sözcükler ile görünür kılınmasına betimleyici anlatım adı verilir. Betimlemede varlıkların duyu organları ile algılanan nitelikleri belirleyeceği gibi bu niteliklerin iç dünyada uyandırdığı izlenimler de yansıtılmaktadır. Betimleyici anlatım pek çok kişi tarafından tercih edilen bir anlatım tekniğidir. Bu anlatım tekniğinde amaç varlığın belirgin nitelikleri ile tanıtılmasıdır. Ayrıca varlık hakkındaki izlenimlerimizi de belirtmek bu tekniğin amaçlarından birisidir.

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Öyküleyici Anlatım Tekniği: Yazarın konu hakkındaki gözlemlerini, düşüncelerini, olay örgüsü içinde sunduğu anlatım tekniğine öyküleyici anlatım adı verilmektedir. Öykülemede denilen bu anlatım tekniğinde olaylar ana karakterin birebir ağzından anlatılmaktadır. İlahi bir bakış açısı ile ele alınmış öykü ce romanlar bu anlatım tekniğine de örnek gösterilebilir.

Öyküleyici anlatım da içerisinde yer alması gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar ana ve yan karakterler, mekan, zaman ve anlatıcı olmaktadır. Tasarlanmış veya yaşanmış bir olayın başkasına yazı veya söz ile anlatıldığı tekniğe öyküleme denilir. Öyküleme veya öyküleyici anlatım tekniğinde kişi zaman ve yer öğelerine bağlanarak verilmektedir.