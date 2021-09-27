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Paragraf Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Paragraf Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Paragraf Nasıl Yazılır
Paragraf Nasıl Yazılır Tdkya Göre Paragraf Kelimesinin Doğru Yazımı..

Taşınmış olduğu sessiz harfler nedeniyle yazım hatası yapılan kelimeler içerisinde paragraf sözcüğü geliyor. Peki, paragraf nasıl yazılır? TDK'ya göre paragraf kelimesinin doğru yazımı konusunda bilgileri derledik.

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Günlük yaşamda da yaygın olarak kullanılan kelimeler içerisinde paragraf sözcüğü yer almaktadır. Aynı zamanda okunuş ile beraber yazın noktasında hata yapıldığını da söylemek mümkün.

Paragraf Nasıl Yazılır?

Sözcük adına doğru yazılışı, ‘Paragraf’ şeklindedir. Görüldüğü üzere özellikle sessiz harflere dikkat etmek gerekir. Herhangi bir yazı içerisinde satır başı ile beraber diğer satır başına kadar olan kısım paragraf olarak ifade edilir. Ele alınan birçok yazı konusunda önemli bir yere sahiptir.

TDK'ya Göre Paragraf Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru ve yanlış yazılışı şu şekilde ele alınabilir;

Paragraf (Doğru)

Parağraf (Yanlış)

Parargaf (Yanlış)

Görüldüğü gibi yukarıdaki iki farklı yanlış kelimeye dikkat edilmesi gerekir. Eğer doğru sözcükler ele alınır ve yazım hatası yapılmaz ise, aynı şekilde okunuşu üzerinden de yazım hatası gerçekleşmez. Çünkü bu tür kelimelerin yazımı ile beraber okunuşu bir bütün halindedir.

 

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