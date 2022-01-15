Paragraf nasıl yazılır? Paragraf kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Paragraf kelimesinin yazımı oldukça fazla karıştırılmaktadır. Paragraf; herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına değin olan bölümü olarak bilinmektedir. Paragraf kelimesinin yazımı genel olarak parağraf şeklinde yanlış bir kullanımla yazılmaktadır. Paragraf kelimesini doğru bir şekilde yazmak isteyen kişiler kelimenin yazımını araştırmaktadır.

Paragraf Nasıl Yazılır?

Paragraf kelimesinin yazımı oldukça fazla karıştırılmaktadır. Genel olarak kelimenin paragraf mı yoksa parağraf olarak mı yazılacağına dair bir karışıklık bulunmaktadır. Paragraf kelimesinin doğru yazılışının ''paragraf'' olduğunu söylemek mümkündür. Parağraf olarak yapılan bir yazım ise yanlış olarak ifade edilmektedir. Kelimenin doğru yazılışı ''paragraf'' olarak bilinmektedir.

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Paragraf Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nasıl Olmalıdır?

Paragraf kelimesinin doğru yazımını öğrenmek isteyen kişiler Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan kelimeleri araştırmaktadır. Paragraf kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre paragraf şeklinde yazılmalıdır. Paragraf kelimesinin doğru bir şekilde yazılması için g harfi ile yazılması gerekmektedir. Yumuşak g kullanılarak yazılan paragraf kelimesi, yazım yanlışına yol açmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı paragraf olarak ifade edilmektedir. Parağraf şeklinde yazılan kelime ise kelimenin yanlış kullanımına örnek verilebilir.