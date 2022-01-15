Paragraf nasıl yazılır? Paragraf kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da son 24 saat... Bakan Kocadan TURKOVACı bekleyenlere çağrıKovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar! Batshuayi'nin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...#Beşiktaş
Bakan Kocadan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyorBakan Koca'dan İstanbul açıklaması: "Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor"#Istanbul
Beşiktaş, Gaziantep FKyı tek golle yendiBeşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle yendi#Süper Lig
MasterChef Türkiye 2021de şampiyon belli olduMasterChef Türkiye 2021'de şampiyon belli oldu#Masterchef Türkiye
Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılarAlmanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılar#Almanya
Bu uygulamalara dikkat Sağlık Bakanlığından izolasyon ve karantina rehberiBu uygulamalara dikkat! Sağlık Bakanlığı'ndan izolasyon ve karantina rehberi#PCR Testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibizCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibiz#Cumhurbaşkanı
Yürek yakan sözler Yüzünü bile görmedim, şimdi ölüsünü alıyorumYürek yakan sözler! 'Yüzünü bile görmedim, şimdi ölüsünü alıyorum'#Ayşenur Kazık
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı Ahmet Çalık anısına durduBeşiktaş-Gaziantep FK maçı Ahmet Çalık anısına durdu#Ahmet Çalık
Bakan Kurumdan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuzBakan Kurum'dan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?#Murat Kurum
Kokudan mahalleye yaklaşılmıyordu... Evden 3 kamyon çöp çıktıKokudan mahalleye yaklaşılmıyordu... Evden 3 kamyon çöp çıktı#Bursa
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Federasyonun başına geçebilirFatih Terim'in vedasındaki şifreler! "Federasyonun başına geçebilir"#Fatih Terim
Samimiyetle anlattı: Aldattım… YakalandımSamimiyetle anlattı: Aldattım… Yakalandım#Onur Tuna
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Paragraf nasıl yazılır? Paragraf kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Paragraf Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Paragraf nasıl yazılır Paragraf kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Paragraf kelimesi yazımında sıklıkla hata yapılan bir kelime olarak bilinmektedir. Paragraf kelimesinin doğru yazımını merak eden kişiler ise kelimenin ne şekilde yazıldığını araştırarak öğrenmek istenmektedir. Paragraf nasıl yazılır? Paragraf kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı nasıl olmalıdır? Paragraf kelimesinin doğru yazılışını detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Paragraf kelimesinin yazımı oldukça fazla karıştırılmaktadır. Paragraf; herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına değin olan bölümü olarak bilinmektedir. Paragraf kelimesinin yazımı genel olarak parağraf şeklinde yanlış bir kullanımla yazılmaktadır. Paragraf kelimesini doğru bir şekilde yazmak isteyen kişiler kelimenin yazımını araştırmaktadır.

Paragraf Nasıl Yazılır?

Paragraf kelimesinin yazımı oldukça fazla karıştırılmaktadır. Genel olarak kelimenin paragraf mı yoksa parağraf olarak mı yazılacağına dair bir karışıklık bulunmaktadır. Paragraf kelimesinin doğru yazılışının ''paragraf'' olduğunu söylemek mümkündür. Parağraf olarak yapılan bir yazım ise yanlış olarak ifade edilmektedir. Kelimenin doğru yazılışı ''paragraf'' olarak bilinmektedir.

Haberin Devamı

Paragraf Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı Nasıl Olmalıdır?

Paragraf kelimesinin doğru yazımını öğrenmek isteyen kişiler Türk Dil Kurumu tarafından açıklanan kelimeleri araştırmaktadır. Paragraf kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre paragraf şeklinde yazılmalıdır. Paragraf kelimesinin doğru bir şekilde yazılması için g harfi ile yazılması gerekmektedir. Yumuşak g kullanılarak yazılan paragraf kelimesi, yazım yanlışına yol açmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı paragraf olarak ifade edilmektedir. Parağraf şeklinde yazılan kelime ise kelimenin yanlış kullanımına örnek verilebilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Paragraf Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal