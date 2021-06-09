Parafudr Nedir Ve Ne İşe Yarar? Parafudr Çeşitleri Ve Çalışma Prensibi Hakkında Bilgi

Transformatör, jeneratör, CT'ler, PT'ler ve motor gibi elektrikli ekipmanların aşırı gerilimlerden korunması gerekir. Parafudr, bu ekipmanları yıldırımdan ve aşırı gerilimlerden korumak için kullanılır.

Parafudr Nedir ve Ne İşe Yarar?

Parafudr, korunacak sistem ekipmanına paralel olarak bağlanan koruyucu bir cihazdır. Korunan ekipmandaki aşırı voltajlar, dalgalanmayla ilişkili enerjiyi toprağa ileten ve ekipmanı koruyan parafudr tarafından sınırlandırılır. Bir parafudrun oldukça doğrusal olmayan özellikleri, parafudrun terminali boyunca voltajı geniş bir parafudr akımı aralığında neredeyse sabit bir değerde sınırlamasına izin verir. Korunacak ekipmandaki voltaj, parafudr üzerindeki voltaj ile hemen hemen aynıdır.

Aşırı akım iletimi sırasında, parafudr çok düşük empedans sergiler ve hat aşırı gerilim empedansı ile birlikte uygulanan aşırı gerilim için bir voltaj bölücü oluşturur. Zaman parafudrunun iletimde olduğu süre boyunca, hat dalgalanma empedansı boyunca büyük bir aşırı gerilim yüzdesi görünür ve korunacak ekipmanın genelinde görünmez.

Parafudrun düzgün bir şekilde uygulanmasıyla, ekipman yalıtımı zarar verici gerilimlere maruz kalmayacak ve böylece yalıtım arızası olasılığını ortadan kaldıracaktır. Parafudr parametrelerinin doğru seçilmesi önemlidir, böylece sistemde herhangi bir soruna neden olmadan istenen koruma işlevini yapabilir.

Parafudr Çeşitleri ve Çalışma Prensipleri Nedir?

Yıldırım Parafudr

Yıldırım siperi, elektrikli ekipmanı yıldırımdan korur. Ekipmanın çok yakınına yerleştirilir ve yıldırım meydana geldiğinde parafudr yıldırımın yüksek voltaj dalgasını yere yönlendirir.

Çubuk Parafudr

Tutucunun en basit biçimlerinden biridir. Bu tür parafudrda iki çubuğun uçları arasında hava boşluğu vardır. Parafudrun bir ucu hatta bağlanır ve çubuğun ikinci ucu toprağa bağlanır. Parafudrun boşluk ayarı, hasardan önce kırılacak şekilde olmalıdır. Hat üzerinde yüksek voltaj oluştuğunda, boşluk kıvılcımlanır ve arıza akımı toprağa geçer. Dolayısıyla ekipman hasardan korunur.

Küre Parafudr

Bu tip cihazlarda hava boşluğu iki farklı küre arasında sağlanmaktadır. Kürelerden biri çizgiye, diğer küre ise zemine bağlıdır. İki küre arasındaki boşluk çok küçük. Transformatörün faz sargısı arasına bir boğulma bobini yerleştirilir ve hatta küreler bağlanır.

Boynuz Parafudr

Küçük bir hava boşluğu ile ayrılmış ve her iletken ile toprak arasına şönt olarak bağlanmış iki boynuzlu gölgeli metal parçasından oluşur. İki elektrot arasındaki mesafe, hat ile toprak arasındaki normal voltajın boşluğu atlamak için yetersiz olacağı şekildedir. Ancak anormal yüksek voltaj, boşluğu kesecek ve böylece toprağa giden bir yol bulacaktır.

Çoklu Parafudr

Çoklu boşluk tutucu, birbirinden izole edilmiş ve bir hava boşluğu ile ayrılmış bir dizi küçük metal silindirden oluşur. Serinin ilki ve sonuncusu toprağa bağlanır. Gerekli aralık sayısı hat voltajına bağlıdır.

Darbe Koruyucu Parafudr

Koruyucu dürtü boşluğu, birden az bile olsa düşük bir voltaj impuls oranına sahip olacak ve arkı söndürecek şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi çalışma prensipleri çok basittir. Bu S iki küre elektrot oluşur 1 ve S 2 hattı ve tutucu, sırasıyla bağlanır.

Elektrolit Parafudr

Bu tür parafudrlarda yüksek bir boşaltma kapasitesi vardır. İnce alüminyum hidroksit filminin elektrolite daldırılmış alüminyum plakalar üzerinde birikmesi ile çalışır. Plaka, düşük bir değere yüksek direnç olarak, ancak kritik bir değerin üzerindeki bir gerilime karşı düşük bir direnç olarak işlev görür.

Çıkarma Tipi Parafudr

Çıkarma tipi tutucu, akımı takip eden güç frekansının akışını sızdırmaz hale getirmesi açısından çubuk boşluğuna göre bir gelişmedir. Bu tutucu, çok etkili, kıvılcım boşluğunu izole eden ve fiber borunun içinde kesintiye neden olan bir kıvılcım boşluğunu izole eden fiberden yapılmış bir tüpten oluşur.

Valf Tipi Parafudr

Bu tür bir direnç, doğrusal olmayan yön değiştirici olarak adlandırılır. Esasen, doğrusal olmayan karakteristiğe sahip bir direnç elemanı ile seri halinde bölünmüş bir kıvılcım boşluğundan oluşur.