Paraf Nedir Ve Ne İşe Yarar? Paraf Nasıl Atılır Ve Nerelerde Kullanılır

Çoğu zaman memuriyette karşı karşıya kalınması durumu söz konusu olan paraf ve imza, esasında birbirlerinden bir hayli farklıdır. İmzanın sorumluluğuyla parafın sorumluluğu arasında önemli ölçüde büyük bir fark bulunur.

Paraf Nedir ve Ne İşe Yarar?

Paraf yalnızca ismin veya soy ismin baş harfleriyle oluşan ‘Okudum, gördüm, anladım, onaylıyorum’ şeklindeki cümlelerin altına atılan bir işarettir. Parafın herhangi bir hukuki sorumluluğu mevcut değildir. Yalnızca kontrol için kullanımı söz konusudur. Fakat imzanın tamamıyla hukuki sorumluluğu bulunmakta olup tüm sorumlulukları da üstüne almaktır.

Bilinmeyen metinlere, metinlere paraf attığınızda herhangi bit sorun ortaya çıkmaz fakat imza atmanız durumunda ilerleyen süreçte bir sorun olduğunda tüm sorumluluk imza sahibine ait olmaktadır. Paraf çoğunlukla; toplantıya katılanlar, bir guruba üye olan bireyler ya da öğretmenler atar.

Paraf ile imza arasında çok önemli farkların varlığı söz konusudur. Bundan dolayı ikisi ayrı kelimelerden oluşmaktadır. Bu iki kelimenin ise kırmızı çizgisinin varlığı söz konusudur. Bu noktada paraf ne işe yarar sorusunun yanıtını şu şekilde vermek önemli ölçüde mümkün olmaktadır. Buna göre; paraf çoğu zaman formalite olan işlemler için kullanılmaktadır.

Paraf atmanın hiçbir şekilde hukuksal sorumluluğu bulunmuyor. İlerleyen süreç içerisinde paraf atan bireyin paraf atmış olduğu kağıtla iş gelmesi durumunda kişiyi suçlayıcı nitelikte kusur bulamazlar. Bunun sebebi kişinin yalnızca ya adı ya da adı ve soyadının baş harflerini yazmış olmasıdır. Paraf atma işlemini paraf sahibi olan bireyin yerinize bir başkası da atmış olabilir. Paraf oldukça açık bir yapıya sahiptir. Ad-soyad, soyad-ad, baş harfler harflerden meydana gelir. Paraf atmak işlemi kimi belgelerde mecburi değildir.

Paraf Nasıl Atılır ve Nerelerde Kullanılır?

Paraf, herhangi bir hukuki geçerliliği bulunmayan ancak yalnızca ilgili evrakların kontrol edildiğini gösteren ve çoğunlukla isim ve soyismin baş harflerinin kullanılması ile birlikte gerçekleştirilen bir işlem olma özelliği taşımaktadır. Bir nevi imza gibidir fakat kesinlikle imza değildir ve imza yerine kullanılması gibi bir durum da söz konusu değildir.

Paraf atma ile alakalı olarak merak edilen bir başka konu da paraf nerelerde kullanılır sorusunun yanıtı olmaktadır. Bu soruya verilebilecek yanıt şu şekilde olabilmektedir: Paraf aynı anda bir arada olamayan şahıslar için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu bakımdan o kişi yok iken de gerekli ve önem ifade etmekte olan bir belgeyi gelip gördüğünü belirtmek amacı doğrultusunda iyi bir uygulama olma niteliği barındırmaktadır. Bu bakımdan özellikle de öğretmenlerin çok fazla tercih ettiği bir uygulama olma niteliği taşımaktadır.

Paraf atma işlemi aynı zamanda velilerinde içini son derece rahatlatan bir işaret olarak kullanılmaktadır. Site yönetimleri süreçlerinde başkan, başkan yardımcısı gibi karar yetkisine sahip durumda olan kişiler, aynı anda masaya oturarak belgeleri okuyup, uygundur diyemezler. Lakin farklı zamanlarda okuyup paraf olarak kağıda bıraktıkları iz ile okuyup onayladıklarını belirtebilme durumları söz konusudur. Böylelikle oldukça büyük bir kolaylık elde edilmiş durumda olur.

Hastanelerde de bazı ufak tefek belgelere paraf atılabilmekte ve evrak diğer bölümlere gönderilebilmektedir. Çok sayfalı durumda olan metinlerde son sayfaya imza atma işlemi gerçekleştirilirken diğer kalan sayfalara ise paraf atılabilir. Uygulanan bu yöntem güvenlik gayesi de taşımış durumda olur.