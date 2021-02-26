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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 23:45 | Son Güncelleme:

Para Parayı Çeker atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Para Parayı Çeker atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmişteki tecrübeler ve yaşanmışlıklar sonucunda ortaya çıkmıştır. Günlük yaşamda insanlar atasözlerini çok fazla kullanırlar. Para parayı çeker atasözü de sürekli kullanılan atasözlerinden bir tanesidir. Para parayı çeker atasözü ne demek, para parayı çeker atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.

Para parayı çeker atasözü belli bir maddi zenginliği olan insanların daha kolay bir şekilde para kazandıklarını anlatmak amacıyla söylenmektedir. Bu atasözünün cümle içinde kullanılması için öncelikli olarak anlamının öğrenilmesi gerekir. Böylece çok daha kolay bir şekilde cümle içinde kullanılabilir.

 Para Parayı Çeker Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir kişinin maddi durumu iyi ise o para ile çok daha kolay bir şekilde iş kurabilir ve daha çok para kazanabilir. İnsanların sermayesi olduğu zaman daha büyük işler yapabilirler. Ayrıca bu tarz işlere daha kolay bir şekilde cesaret ederler. Çünkü kaybetme korkuları yoktur. İşte bu tarz durumlar için para parayı çeker atasözü kullanılmaktadır.

 Para Parayı Çeker Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Maddi durumu artık çok daha iyi, boşuna dememişler para parayı çeker diye.

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