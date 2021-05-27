Para Nedir? Çeşitleri Nelerdir? Para Ne Zaman Bulundu?

Maddi nitelikte paraya bir örnek olarak banka teminat belgeleri, madeni para veya banknot, senetler veya çekler örnek gösterilebilir. Nominal niteliğe sahip olan paraya ise banka hesabında bulunan para yahut kredi onayı örnek olarak verilebilir.

Para Nedir?

Para kavramının sözcük anlamı şu şekildedir: Bir devlet tarafından bastırılan ve ülke içerisinde ödeme aracı olarak kullanımı söz konusu olan ve üzerinde saymaca değeri yazılı durumdaki, kâğıt yahut metal nesnedir. Para kelimesi Türkçeye, Farsça pâre yani küçük parça anlamında kullanılan sözcükten geçmiştir.

Başka bir tarif ile para; mal ve hizmetlerin değiş-tokuşu için kullanımı söz konusu olan araçlardan en yaygın olanıdır. Para sözcüğüyle çoğunlukla madeni para ve banknotlar kastedilmektedir. Bunun beraberinde; ekonomide, kredi kartları ve vadesiz mevduatlar da parayı oluşturan önemli unsurlardan sayılmaktadır.

Devlet tahvili ve vadeli mevduat gibi çeşitli değişim araçları ise para benzeri olarak değerlendirilmektedir. Kısaca para bir ülkenin para sahasına dâhil durumda olan madeni ve banknot sistemini içermekte olan tüm para varlığı olarak tabir edilmektedir.

Para Çeşitleri Nelerdir?

Para çeşitleri tarihsel süreç içerisinde ele alındığı takdirde toplumların gelişimiyle beraber paranın da çeşitli aşamalardan geçmiş olduğu ve zaman içerisinde özellik değiştirdiği görülmektedir. Bu kapsamda paralar üç grupta toplanır. Bunlardan ilki madeni paralar olarak da tabir edilen mal paralar, ikincisi sertifikalar, senetler ve banknotları kapsayan temsili paralar olup üçüncüsü ise banka parası olarak da ifade edilen kaydi paradır.

Günümüzde kullanımı söz konusu olan klasik para çeşitlerine bakıldığında parayı aşağıdaki gibi sınıflamak son derece doğru olacaktır. Bunlar:

- Kağıt Paralar,

- Madeni Paralar,

- Kaydi Paralar,

Para Ne Zaman Bulundu?

Para ilk defa, Anadolu topraklarında kurulmuş olan kavimlerden biri olan Lidyalılar döneminde bulunmuştur. Bu dönemde ilk madeni para, Lidya kralı olan Alyattes tarafından bastırılmıştır. Bu şekilde üretilmiş durumda olan ilk madeni paralar ise önemli ölçüde ticarette kullanılmaya başlanmıştır.