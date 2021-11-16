Papatyanın anlamı nedir? Papatya Çiçeği neyi simgeler ve ifade eder

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Latince ismi "Chamomillae Romanae" olan ve son derece sevilen bir çiçek olan papatya çiçeğinin 1000'den fazla da türü bulunmaktadır.

Papatyanın Anlamı Nedir?

Papatya çiçeği dünya üzerinde en yaygın şekilde bulunan bir çiçektir. Bir tek buzullarda yetişmez denilebilir. Papatyanın1100'e yakın çeşidi ülkemizde yetişmektedir. Son derece geniş bir familyaya sahip bulunan papatyanın sadece beyaz ve sarı rengi mevcut değildir. Pek çok türü bulunmaktadır.

Papatya Neyi Simgeler Ne İfade Eder?

Pek çok kültürde yer alan papatya masumiyeti ve narinliği nedeniyle gelin çiçeği olarak da kullanılır. Şiirlere, şarkılara ve edebi eserlere konu olan papatya aynı zamanda kız çocuklarına isim olarak da verilmektedir. Papatya hakkında ve papatyanın neyi simgelediği hususunu şöyle sıralamak mümkündür:

Papatya narin ve zarif güzelliği ile saflığı simgeler.

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Papatya mutluluğu da simgeler.

Papatya çiçeği masumiyeti ve güzelliği simgelediği için gelin çiçeklerinde, gelin taçlarında en fazla kullanılan çiçek olma özelliğine de sahiptir.

Papatyanın en bilinen özelliği "seviyor-sevmiyor" falında kullanılmasıdır. Kişi sevdiğinin de kendini sevip sevmediğini anlamak için papatyanın yapraklarını kopararak papatya falına bakması çok yaygın ve eğlenceli bir fal çeşididir.

Papatya çiçeği C vitamini bakımından zengindir ve bu sebeple hem kozmetik hem sağlık hem de gıda sektöründe kullanılan bir çiçektir.

Papatya çiçeği eski Mısır gibi pek çok uygarlıkta adak olarak Tanrılara sunulacak kıymette bir çiçek olarak kabul edilmiştir.

Yunanlılar ise o yılın ilk açan papatya çiçeklerinin şans getireceğine inanırlarmış

Sade güzelliği ve mis gibi kokusu ile ev ve iç mekan dekorasyonlarında olduğu kadar dış mekan bahçe ve benzer dekorasyonlarda da tercih edilir.