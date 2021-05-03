Papağan Ne Yer? Papağanlar Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Papağan, diğer kuşlardan farklı olarak konuşabilen bir kuştur. Kelime dağarcığı insanlar kadar geniş olmasa da kendisine öğretilen bazı kelimeleri tekrar edebilirler. Özel bir beslenme şekilleri vardır. Sizde papağan beslemek istiyorsanız onların beslenme alışkanlıklarını mutlaka öğrenmelisiniz.

Papağan Ne Yer?

Papağanlar, kuş türleri içinde en farklı olanlarından bir tanesidir. Bu yüzden beslenme şeklide diğer kuşlardan farklıdır Papağanlar kuruyemiş, tohumlar meyve sebzeler, ekmek, yumurta, hindi ve tavuk eti, yeşillikler ile beslenebilirler. Evcil kuş olan papağanlar et ve yumurta türünü çiğ tüketmezler. Mutlaka pişmiş olması gerekir. Çiğ olarak yırtıcı, yabani kuş türleri beslenir.

Papağanlar Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Neler?

Papağanlar özellikle hayvanat bahçelerinde sıkça karşımıza çıkar. Burada ziyarete gelenler çekirdek ile beslerler. Evet, papağanlar çekirdeği sever ancak tabi ki fazlası zararlıdır. Bir başka besin çeşidi de mısırdır. Papağanlar mısırı severek tüketirler. Onlar için faydalı olan besinler içerisinde brokoli, karnabahar, havuç, bezelye, elma, muz, pişmiş tavuk ve hindi eti, pişmiş yumurta ve kepekli, mısır ekmeği yer alır. Ancak papağanların severek tükettiği ama saydığımız besinlere oranla daha az faydalı olan besinler de vardır.

Bunlar ise; tuzlu fıstık, çekirdek, kraker ve bisküviler, cips, sosis, badem ve makarnalar. Yine papağanlar tohum ve kuru meyveleri de severek tüketirler. Özellikle kuru üzüm, kuru erik ve kuru kayısı onlar için hem sağlıklı hem de severek tükettikleri besinlerdir. Bunlar haricinde meyve türü olan çilek, portakal, mandalina, incir, armut, elma, şeftali ve kiraz ile de beslenirler. Onların sağlığı için tek bir besin türü ile beslemek yanlıştır. Tıpkı insanlar gibi her besinden azar azar tüketmeleri önerilir.