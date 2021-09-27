Pantolon Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Pantolon Kelimesinin Doğru Yazımı..

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19. yüzyılda literatüre giren bu kelime orijinal dilinde ''Pantalone'' şeklinde yazılır. Pantolon sözcüğü Türkçe ile birlikte diğer Avrupa dillerine de geçmiştir.



Pantolon Nasıl Yazılır?



Dilimize İtalyancadan geçmiş olan pantolon kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:



PANTOLON



Bu kelime günlük konuşmalarda ''pantalon'' şeklinde telaffuz edildiği için hatalı yazılmaktadır. Ancak kelime ''pantolon'' şeklinde yazılıp okunmalıdır.



TDK'ya Göre Pantolon Kelimesinin Doğru Yazımı



Türk Dil Kurumuna göre pantolon kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.



PANTOLON - Doğru

PANTALON - Yanlış



Örnek Cümleler:



1- Ne kadar uğraşsam da pantolondaki vişne lekesini bir türlü çıkaramadım.

(Doğru Kullanım)



2- Babama doğum günü hediyesi olarak bir pantalon ve bir gömlek aldım.

(Yanlış Kullanım)