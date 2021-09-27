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Pantolon Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Pantolon Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#TDK#Pantolon Nasıl Yazılır
Pantolon Nasıl Yazılır TDKya Göre Pantolon Kelimesinin Doğru Yazımı..

Birçok kıyafetin adı, dilimize Fransızca, İngilizce ve İtalyanca gibi Avrupa dillerinden geçmiştir. O kelimelerden biri olan pantolon İtalyanca kökenlidir. 19. yüzyılda literatüre giren bu sözcüğün nasıl yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre pantolon nasıl yazılır? Pantolon kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile ayrıntılı bir şekilde derledik.

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19. yüzyılda literatüre giren bu kelime orijinal dilinde ''Pantalone'' şeklinde yazılır. Pantolon sözcüğü Türkçe ile birlikte diğer Avrupa dillerine de geçmiştir.

Pantolon Nasıl Yazılır?

Dilimize İtalyancadan geçmiş olan pantolon kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

PANTOLON

Bu kelime günlük konuşmalarda ''pantalon'' şeklinde telaffuz edildiği için hatalı yazılmaktadır. Ancak kelime ''pantolon'' şeklinde yazılıp okunmalıdır.

TDK'ya Göre Pantolon Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumuna göre pantolon kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

PANTOLON - Doğru
PANTALON - Yanlış

Örnek Cümleler:

1- Ne kadar uğraşsam da pantolondaki vişne lekesini bir türlü çıkaramadım.
(Doğru Kullanım)

2- Babama doğum günü hediyesi olarak bir pantalon ve bir gömlek aldım.
(Yanlış Kullanım)

 

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