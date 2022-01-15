Pantolon nasıl yazılır? Pantolon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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2- Pantolon fermuarı. Pantolon nasıl yazılır? Pantolon kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

Yabancı kökenli diğer kıyafet isimleri ve doğru yazılışları şu şekildedir:

1- Röpteşambır - Yanlış / Ropdöşambır - Doğru

2- Sveatshirt - Yanlış / Sweatshirt - Doğru

3- Redinkot - Yanlış / Redingot - Doğru

4- Blazzer Ceket - Yanlış / Blazer Ceket - Doğru

5- Fötür Şapka - Yanlış / Fötr Şapka - Doğru

Pantolon Nasıl Yazılır?

Keten, kot ve kumaş gibi farklı kumaşlardan üretilen bir alt giyim ürünüdür. TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Pantolon

Pantolon Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Pantolon kelimesi, yazımı sıklıkla karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Bunun en büyük nedeni kelimenin ''Pantalon'' şeklinde yanlış telaffuz edilmesidir. Bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir.

Pantolon - Doğru Kullanım

Pantalon - Yanlış Kullanım

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Pantolon Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bence bu gömleğin altına kot değil kumaş pantolon daha çok yakışır.

(Doğru Kullanım)

2- Kot pantalonlar ütü istemediği için hem erkekler hem de kadınlar tarafından tercih ediliyor.

(Yanlış Kullanım)