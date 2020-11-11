Panslavizm nedir? Balkanlarda panslavizm politikası hakkında bilgi

Balkanlar üzerinde etkili olan Panslavizm politikası 1800 yıllarda ortaya çıkmış ve 1900’lü yıllara kadar sürmüştür. Özellikle Osmanlı Devleti ve Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nu ciddi anlamda etkilemiş bir politikadır. Bu politika ile ilgili detaylı bilgi öğrenmek isteyen kişiler Panslavizm politikasını detayları için araştırmalarda bulunur.

Panslavizm Nedir?

Panslavizm Rusya'nın özellikle Çarlık dönemde uygulamaya başladığı, Slav ırkından olanları tek bayrak altında toplama amacıyla giriştiği siyasettir. Sözde Slavları tek bayrak altında toplama istedi Osmanlı Devleti üzerinde etki yaratarak sıcak denizlere inmektir. İlk defa 1826 yılında kullanılmaya başlayan Panslavizm Politikası Pan-Cermenizm’den etkilenmiştir. Bu politika Osmanlı ve Rusya arasında ki Kırım Savaşı'ndan sonra daha da belirgin hale gelerek Osmanlı'nın Avrupa ve Balkanlarda ki topraklarını almak için kullanılan bir politikadır.

Panslavizm politikasının diğer bir tanımı ise Doğu Avrupa ve Orta Avrupa'nın çeşitli kesimlerinde Slav ırkına ait etnik grupların kültürel ve siyasal ortaklıkları düşünülerek birlik sağlamaya çalışma hareketi olarak karşımıza çıkar. Bölgede ki hakların kimlik arayışı içinde bulunması özellikle Rus Panslavizm politikasını uygulamasına kolaylaştıran bir etki yaratmıştır.

Balkanlarda Panslavizm Politikası Hakkında Bilgi

Panslavizm politikası Pan-Cermenizm’den etkilenerek ortaya çıkmıştır. Özellikle Kırım Savaşı'ndan sonra daha belirgin hale gelerek Osmanlı Devleti ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşayan etnik kökeni Slav ırkına dayanan grupların tek bayrak altında toplanması amaçlanmıştır.

İlk olarak 19. Yüzyılın ilk dönemlerinde Batı ve Güney Slav halkları kimlik arayışına girişmiştir. Aydınlar, şair ve bilim adamları arasında başlayan bu kimlik arayışı ilk defa Prag Slav Tarihi ve Filoloji araştırmalarında görülmektedir. Ancak; şair, bilim adamı ve aydınlar arasında yaygın olmaya başlayan bu durum kısa süre içerisinde siyasal bir çerçeveye bürünmüştür.

Slav toplulukları Fransız İhtilali'nin getirdiği Milliyetçilik düşüncesi ve Rusya'nın Panslavizm politikası ile ayaklanarak kendi devletlerini kurma girişimlerinde bulunmuşlardır. Rusya; özellikle Balkanlarda ki Slav toplulukları üzerinde ciddi anlamda bir çalışma yürüterek Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Karadağ, Sırbistan gibi devletlerin ayaklanmalarına destek olmuş Osmanlı Devleti'nden ayrılmalarına sağlamıştır.