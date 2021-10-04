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Panorama ne demek? Panorama kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Panaroma#TDK
Panorama ne demek Panorama kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türkçede yerleşik olarak kullanılan ve anlamı üzerinden değer gören sözcüklerden biri panorama kelimesidir. Aynı zamanda tam olarak anlamı merak edilen sözcükler içerisinde yer alıyor. Peki, panorama ne demek? Panorama kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Panorama kelimesi Türkçeye Fransızca üzerinden yerleşmiş olan önemli sözcüklerden biridir. Birçok farklı alanda taşıdığı anlam üzerinden yaygın bir şekilde kullanılır.

 Panorama Ne Demek?

 Değişik biçimlerde ele alınmak suretiyle panorama kelimesi ifade edilmektedir.

 - Yüksek bir yerden bakıldığı zaman gözler önüne serilen geniş görünüş

 - Genel görünüm

 Bu şekilde amaca uygun olarak farklı yerlerde yukarıdaki anlamları üzerinden kullanılabilir.

 Panorama Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Panorama kelimesinin anlamı, ‘Geniş görünüş ya da genel görünüm’ biçiminde ifade edilmektedir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu veriler doğrultusunda panorama kelimesi, ‘Genel görünüm veya genel görünüş’ anlamı üzerinden ifade edildiğini söylemek mümkün.

 ‘’Belediye reisi bir panorama resmi çekmeyi akıl etmeyen fotoğrafçıya çalışıyordu.’’ R. N. Güntekin

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 Bu şekilde yukarıdaki cümlede olduğu gibi anlamı üzerinden kullanmak mümkün.

 

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