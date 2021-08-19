Pankreoflat nedir, ne için kullanılır? Pankreoflat ne zaman etki eder?

Pankreoflat kelimesine bir ilaç ismi olduğu için günlük hayatımızda da gerek etrafımızdaki insanlardan gerekse sağlıkla ilgili medya haberlerinden sıklıkla rastlarız. Hatta bu ilacı kullanmak zorunda kalarak hastalığımızı tedavi etmiş bile olabiliriz.

Pankreoflat Nedir?

Bağırsak ve mide gazlarını engellemek amacıyla kullanılan bu amaçla aynı zamanda pankreas enzimlerini de içeren ilaca Pankreoflat denmektedir.

Bu ilaç 60 adet film tablet içererek kullanma talimatı ile birlikte ambalaj içinde eczanelerde reçete doğrultusunda satılmaktadır.

Bu ilacın tablet kullanım talimatları, olası yan etkileri, ilaç hakkında bilinmesi gerekenler ve ilacın içeriği bilgileri mevcuttur.

Pankreatin ve Dimetilpolisiloksan maddesi bu ilacın etken maddeleri arasındadır. İnsan vücudunda bir organ olan pankreas organı kendi başına yeterli üretim yapamayabilir. Bu durumda sindirim enzimlerinin yerine konması amacıyla Pankreatin kullanılması gerekmektedir. Bu maddeyi içeren ilaç da belirttiğimiz gibi Pankreoflat ilacıdır.

Sindirim enzimlerinin yokluğuna sebep olan ve bu ilacı kullanmayı gerektiren durumlar ise kistik fibröz, kronik pankreas iltihaplanması, pankreas kanseri ya da pankreas ameliyatı durumlarıdır.

Bu ilacın etken maddesi olan Dimetilpolisiloksan maddesi ise mide ve bağırsakta var olan gazların giderilmesini sağlamaktadır.

Pankreoflat Ne İçin Kullanılır?

Bu ilacın içeriğinde yer alan etken maddelere ve ne için kullanıldığına bildikten sonra ilacın genel olarak kullanım nedenleri şöyle sıralanmaktadır:

Mide ve bağırsaktaki gaz şikayetleri pankreas yetersizliğine bağlı olarak oluşuyorsa bu ilaç kullanılır.

Hazımsızlık zamansız ve fazla yemek yemeye bağlı olarak oluşabilmektedir. Bu durumda da bu ilaç kullanılabilmektedir.

Gaz şikayetleri genel olarak sindirim bozukluğuna bağlı olarak oluşmaktadır. Bu durumda da bu ilaç kullanılmaktadır.

Hazım bozukluğunun bir diğer nedeni ise yağ, karbonhidrat ve protein hazmının zorluğudur. Bunu gidermek amacıyla da bu ilaç kullanılabilmektedir.

Hava yutma tedavisinde bu ilaç kullanılabilmektedir.

Bir ameliyat öncesinde ya da sonrasında hastada gaz şikayetleri meydana gelebilmektedir. Bu şikayetleri gidermek ve hastayı rahatlatmak amacıyla bu ilaç kullanılabilmektedir.

Bazı durumlarda karın bölgesinde yer alan organların radyoloji tetkiklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Karın bölgesindeki organların radyoloji tetkiklerinden önce ise bağırsak ya da mide kanalındaki gazların giderilmiş olması gerekir. Bu durumda da bu ilaç tetkik öncesi gaz gidermek amacıyla kullanılmaktadır.

Birçok ilacın olası yan etkisi bulunabildiği gibi bu ilacın da olası yan etkileri olabilmektedir. Nefes almada güçlük, kurdeşen, karın ağrısı, yüzde, dudakta, dilde ya da boğazda şişlik olası yan etkileri oluşturmaktadır. En yaygın görülen yan etkileri ise karın ağrısı, baş ağrısı, kusma, baş dönmesi, öksürük, dışkıda anormal durum ve ishal oluşturmaktadır. Bu yan etkiler oluştuğunda tek yapılması gereken doktora danışmaktır.

Pankreoflat Ne Zaman Etki Eder?

Bu ilacı alanında uzman doktor nasıl reçete verdiyse o şekilde kullanılması doğru olandır. Bunun nedeni talimatları bilmeden ve yanlış kullanılması kişideki mide ve bağırsaktaki gazın giderilmesinde yani tedavide olumlu seyri değiştirebilmektedir.

İlacın her bir dozu yeterli miktarda su ile tüketilir. Kullanımına bakıldığında genel olarak yemeklerde 1 ya da 2 tane alınarak çiğnenmeden su ile içilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi röntgen çekimlerinden öncesinde gaz oluşumunu engellemek için de 2 gün boyunca günde 3 ya da 4 kere olacak şekilde 2 tablet olarak sabah aç karnına alınmaktadır.

Bu ilacı bu şekilde kullandığınızda ilacı aldıktan ortalama yarım saat içinde vücuda etki edebilmektedir. Elbette ki bu etkinin sağlıklı olabilmesi için doktor tavsiyesi ve isteği doğrultusunda doğru bir şekilde düzenli olarak kullanılması gerekmektedir.