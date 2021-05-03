Pankreas Nedir Ve Nerede? Pankreas Ne İşe Yarar Ve Görevleri Hakkında Bilgi

Pankreas, karın boşluğu ile omurganın bel bölümünün ön tarafında yer alan bir salgı bezi olarak bilinmektedir. Ortalama büyüklüğü 15- 25 cm olan pankreas kadınlarda ve erkeklerde farklı ağırlıklarda olabilir.

Pankreas Nedir ve Nerede?

Pankreas vücudun en önemli organlarından bir tanesidir. Pankreas organı omurganın bel bölgesi ile karın boşluğunda yer almaktadır. Baş kısmı daha şişkin olan pankreasın dar bölümüne gövde denilmektedir. Pankreasta baş ile gövdenin birleştiği alan da boyun olarak adlandırılır. Boyun bölümünden geçen ince uzun alan da kuyruk olarak adlandırılır.

Vücuttaki pankreeasın kuyruk bölümü de neredeyse dalağa kadar da uzayabilir. Pankreasta bulunan boşaltıcı kanallara Santorini kanalı ve Wirsung kanalı denilmektedir. Pankreas organı genel olarak karaciğer, dalak ve üst mezanter atardamarları ile beslenmektedir. Ortalama 15- 25 cm boyutlarında olan pankreas erkeklerde 70 gram, kadınlarda ise 55 gram ağırlığındadır.

Pankreas Ne İşe Yarar ve Görevleri Hakkında Bilgi

Pankreas vücutta en çok çalışan organlardan birisidir. Pankreas vücuttaki pek çok görevi bir arada yürütmektedir. Besinlerin ayrılması ve sindirilmesi gibi konularda pankreas doğrudan etkili olması ile bilinir. Pankreasın görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmesi için pankreasın da sağlıklı olması son derece önemlidir. Pankreas vücuttaki şeker seviyesini düzenlemektedir. Kişiyi formda tutması ile bilinen pankreas yiyeceklerin serbest kalması için özel bir salgı da üretebilir.

Proteinleri ayrıştırması ile bilinen pankreas kandaki şeker miktarını da kontrol etmektedir. Pankreas yüksek enerjili şeker üretmek için karbonhidratları da özenli bir şekilde parçalar. Pankreas vücuttaki lipaz yağlı olan maddeleri de kırar. Sindirime de katkı sağlayan pankreas insülin de salgılamaktadır. Pankreas vücudun en önemli yapı taşlarından birisi olarak bilinmektedir. Vücutta enerjinin ortaya çıkması için pankreasa ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle pankreasın sağlıklı çalışması da çok önem taşır.

Pankreasın Sağlıklı Çalışması İçin Neler Yapılmalıdır?

Pankreas genel olarak insülin direncini ayarlayarak yağ ve protein sindirimi için enzim oluşturur. Pankreas, sindirim sistemi için çok önemli bir besindir. Sağlıksız bir pankreas sonucunda diyabet, pankreas iltihabı ve başka türlü hastalıklar ortaya çıkabilir. Pankreasın sağlığını korumak için mutlaka sağlıklı besinler tüketmek gerekir. Beslenmesine özen gösteren kişilerin pankreasları da daha sağlıklı olacaktır. Pankreas sağlığını korumak için hazır ve işlenmiş gıdalar ile asitli içeceklerden uzak durulması gerekiyor. Pankreasa en iyi gelen besinlerden bir tanesi limondur.

Limon sindirim enzimleri açısından oldukça önem taşımaktadır. Kivi de pankreasa en iyi gelen meyveler arasında yer alır. Geleneksel Çin tıbbında önemli bir yere sahip olan meyan kökü de pankreas iltihaplarının önüne geçer. Özellikle ağrılar ile şişlikler de hafifler. Düzenli olarak probiyotik yoğurt tüketmek de pankreas sağlığı için son derece önemlidir. Günde en az üç porsiyon probiyotik yoğurt tüketilmelidir. Bu şekilde sindirimde bir kolaylık olacaktır. Kekik ve ıspanak tüketilmesi de pankreas sağlığını korumaktadır.

Pankreas sağlığı için dengeli ve sağlıklı beslenmek gerekir. Zeytinin kendisi ve yaprakları da pankreas sağlığını korur. Dolaşımı da arttıran zeytin pankreas kanserini de önleyen en önemli besinlerden bir tanesidir. Doğal bir antibiyotik olan sarımsak pankreas için çok yararlı bir yiyecek olarak bilinmektedir. Günde bir kaç diş çiğ sarımsak yemek pankreas sağlığını koruyabilir.