Panislamizm nedir? İslamcılık ne demek? Panizlamizm hakkında bilgi

İslamizm 19.-20.yy’da İlamı bir bütün olarak hayata yeniden hakim kılmak ve akılcı bir metotla Müslümanları, İslam dünyasını, batı sömürüsünden zalim ve müstebit yöneticilerden, esaretten ve taklitten kurtarmak, daha medeni bir şekilde özümsemek için çıkmış aktivist bir harekettir.

Panislam Nedir?

Bir asır önce ortaya çıkan ve İslam'ın yeniden eskisi gibi hakim kılınması için ortaya çıkan bir harekettir. Bu hareketi tetikleyen sebepler şunlardır:

1- Rönesans ve reform hareketleri ile kilisenin hakimiyetinden kurtulan, ardından da sanayi inkılabını gerçekleştiren batı dünyası, maddi ve teknik üstünlük itibariyle İslam dünyası ile arasındaki mesafeyi artırmaktaydı.

2- Hemen hemen bütün İslam dünyasının batı karşısında askeri başarısızlıklarla sarsılması, buna bağlı olarak da siyasi, içtimai çalkantıların artması bu hareketi tetiklemiştir.

3- Müslüman ülkelerin bir kısmının hürriyet ve istiklalden mahrum kalmıştır ve zulüm altında ezilmiştir.

4- Batının teknik alanda gelişmesi ve buna bağlı olarak Müslümanların teknik anlamda geri kalmasıyla bu alandaki boşluğun doldurulmak istenmesi bu hareketi tetiklemiştir.

5- Müslümanların yozlaşması ve İslamın temel düşünce ve yapısından uzaklaşması, Müslümanları özüne dönmeye teşvik etmiştir.

İslamcılık Nedir?

Osmanlı Devletinde bu hareket bir kalkınma ve kurtuluş idelolojisi olarak değerlendirilmiştir. Osmanlıcılık hareketinin devamı olarak bilinen bu hareket Türkçülük gibi hareketlerden önce ortaya çıkmıştır.

Ali ve Fuat Paşa ‘Osmanlı Milleti’ fikrini savunarak ilk defa Tanzimat döneminde ortak bir payda oluşturulmaya çalışıldı. Ancak Müslüman olan veya olmayan bütün Osmanlı tebası milliyetçilik akımına kapıldı. Bu durumda Osmanlı milleti sadece Müslümanları kapsadı ve İslamcılık fikri cereyan etti.

1870 yılında İslamcılık İttihad-ı İslam adı adıyla Osmanlının temel siyasi görüşü haline geldi. Ancak fikir hareketi olarak 1910 yıllarında kendini göstermeye başladı. Bu tarihte Sırat-ı Mustakim yayınları çıkmaya başladı ve resmen İslamcılık bir akım haline geldi.

Panizlamizm Hakkında Bilgi

İslam’ın tarikat ve benzeri yollarla hurafelere boğulması, batının tekniğinden ziyade ahlakının alınması, Müslümanların dünyadan el etek çekmesi ve gayret göstermemesi bu hareketi doğurmuştur. İslam’ın siyasi gücünün artırılması ve Müslümanların her bakımdan Kuran ve Sünnet ışığında yeni bir kimlik kazanması hedeflenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy ve Bediuzzaman Said Nursi bu hareketin başını çekmektedir. Sebilürreşad, İslam Mecmuası, Sırat-ı Mustakim ve Volkan gibi yayın organları bulunmaktadır. İhya-ı İslam Cemiyeti, El İslam Cemiyeti (1908), Cemiyet-i Sufiye (1911), Teali İslam Cemiyeti, Tarih-i Salah Cemiyeti ve İttihad-ı Muhammedi Fırkası İslamcı cemiyetlerden bazılarıdır.