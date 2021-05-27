Pandomim nedir ve nasıl yapılır?

Pandomim insanlar arasında sessiz tiyatro olarak adlandırılan bir sanattır. Pandomim sanatının sessiz olması sadece bu sanata özgü bir durumdur.

Pandomim Nedir?

Pandomim tiyatro sanatının evrensel bir dili olarak sanatçının sessiz olarak beden dili ve mimiklerini kullanarak sergilediği tiyatro anlamına gelmektedir. Mim sanatı olarak da kullanılan pandomim kökeni yüzyıllar öncesine dayanan bir sanat olarak bilinmektedir. Eski çağlarda taklit sanatı olarak adlandırılan pandomim günümüze kadar gelmektedir.

Pandomim sanatçının kendine eseri anlatabilmek için yüzüne ve ellerine değişik şekillerde makyaj yapması ile sergilenen bir gösteri sanatı olmaktadır. Pandomim sanatçılarının sunacakları eser drama veya komedi ise makyaj şekilleri de ona göre ağlayan göz veya gülen surat şeklinde abartarak sunulmaktadır.

Pandomim Nasıl Yapılır?

Pandomim sanatı yapılırken özellikle sanatçı beden dilini kullanarak mimikleri ile gösteriyi seyircilere sunarak gerçekleştirmektedir. Pandomim sanatının sessiz yapılmasının en önemli nedeni insanlar arasında bedenen kendilerini ifade eden ortak bir dil ile sunmayı olanak sağlamasıdır.

Herhangi bir dil ile değil de beden dili ve mimiklerin kullanılması tüm insanlık için anlaşılabilecek bir sanat olarak günümüze kadar çeşitli isimlerde yer alarak gelmektedir. Pandomim sanatı gösteri sanatları arasında yer aldığından tiyatro dalı kapsamında ortaya koyulmaktadır. Pandomim sanatını sergileyen sanatçılar sergiledikleri eseri genellikle yüzlerine beyaz boya sürerek jest ve mimiklerini ifade eden makyaj kullanarak yapmaktadır. Pandomim sanatı diğer sanat dalları ile bir arada kullanılabildiği gibi tek başına da yapılan bir sanattır.

Pandomim sanatı televizyonla daha çok ünlenen zamanla sinema içerisinde hatta bale gibi sanatları sergileme esnasında da yapılan bir gösteridir.

Pandomim sunumunda sessiz olmasının yanında bir müzik eşliğinde de seyirciyi hareketlendirmek ve eseri daha akılda kalıcı olması için değişik sesler sanatçının dışında sunulabilmektedir.

Pandomim sanatı yapılırken sanatçının kıyafetleri çizgili veya siyah beyaz renklerde tercih edilmektedir. Bunun sebebi ise beden dilini daha çok ortaya çıkartarak eseri anlatmayı kolaylaştırmaktır.