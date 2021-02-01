Pandemiden etkilenen meslek gruplarına burs desteği

YÜZDE 50 BURS İMKANI

Sağlık çalışanları ve sarı basın kartı sahibi medya mensuplarının çocuklarına %50 oranında; öğretmen, akademisyen ve kamu çalışanlarının çocuklarına ise %40 oranında burs imkanı tanınacak. 247 yıllık birikimin eğitim anlayışlarına yansıdığını ifade eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Zorlu bir süreç olan pandeminin etkilerini hafifletmek için canla başla çalışarak herkese umut olan meslek gruplarımızın yanındayız. Sürecin kahramanlarının çocukları bizim de çocuklarımızdır” dedi.

‘’TÜM TÜRKİYE’YE KUCAK AÇTIK’’

Genel Müdür Ali Rıza Lüle, tüm zorlu koşullarına karşın eğitim anlayışlarından ödün vermediklerini söyleyerek uzaktan eğitim sürecinde canlı ders ve sınavlara ek olarak satranç turnuvası gibi çevrimiçi etkinler düzenlediklerini, Türkiye geneli çevrimiçi akademik değerlendirme sınavlarında, sadece Doğa Koleji değil, Türkiye’deki tüm öğrencilere kucak açtıklarını ifade ediyor.