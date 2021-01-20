Pandemide okulları boyadılar

Boya üreticisi DYO, çocuklara yatırım yapmaya devam ediyor. COVID-19 salgınıyla birlikte temizliğin ve hijyenin çocukların sağlığında belirleyici rol oynadığına dikkat çeken DYO, okulların sağlıklı ortama kavuşmasına yardımcı oluyor. Pandemi döneminde 100’den fazla okula boya yardımında bulunan DYO, geleceğe ve topluma değer katmak amacıyla başlattığı ‘Yarınlar İçin Değer’ kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında ‘Okullara Değer’ projesine devam ediyor. COVID-19 salgını tüm dünyayı ve ülkemizi etkilerken, temizlik, hijyen, sağlık konuları öne çıkan kavramlar oldu. DYO, pandemi döneminde okulların daha temiz ve hijyenik bir ortama sahip olması için destek vermeye devam ediyor. Öğrencilerin sağlıklı sınıflarda ders yapması gerektiği bilinciyle hareket ederek, okulların kapalı olmasını fırsata çevirip okul yönetimleriyle işbirliğini sürdürüyor. DYO, çocukları salgın hastalıklara karşı korumak için 2020’de 100’den fazla okula boya desteğinde bulundu.

‘YARINLAR İÇİN DEĞER’ PROJESİYLE EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

DYO, 2016’dan beri devam eden ‘Yarınlar İçin Değer’ kurumsal sosyal sorumluluk çatı projesi kapsamında pek çok çalışma yapıyor. ‘Öğrenmeye Değer’ projesiyle bugüne kadar 45 bin öğrenciye, ‘Ustalığa Değer’ projesiyle ise 500’e yakın ustaya renk, mekân, ısı ve ışık kullanımı alanlarında eğitimler düzenledi. DYO, bu proje kapsamında ise bilimsel verilere dayanan okul boyama ve boya kullanımı standartları kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz Türkiye çapında tüm okul ve öğretmenlerle paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve DYO işbirliğinde hazırlanan kılavuza uygun olarak, ‘Ustalığa Değer’ eğitimine katılmış ustalar tarafından Türkiye genelinde model okul boyama uygulamaları gerçekleştirildi.