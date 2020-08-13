Pandemi tercihleri değiştirdi

Öğrencilerin işi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girmekle bitmiyor, bir de eğitim ve kariyer planlamalarında en doğru tercihleri yapmaları gerekiyor. Dünya hiçbir zaman unutulmayacak bir deneyimle bugüne kadarki en büyük sağlık krizini, COVID-19’u geride bırakmaya çalışıyor. Toplumsal, ekonomik, psikolojik ve tabii ki teknolojik etkileri hissedilir olan pandeminin 2020 yılından sonra üniversite tercihlerinde bulunacak öğrencilerin gelecek planlarını etkilemesi yüksek bir ihtimal. Pandemi öğrencilerin bölüm seçimlerini, üniversite tercihlerini ne yönde değiştirecek? Yükseköğretimde geleceğin trendleri neler olacak? Uzman ve konunun taraflarının görüşlerini aldık. Öğrenciler, pandemi sürecinde kararlarının değiştiğini, eğitim alacağı il kararının bile etkilendiği düşüncesinde. Uzmanlar, adayların uzaktan ya da daha izole meslekleri araştırdığı görüşünde.

'MÜHENDİSLİK İSTEMİYORUM'

Sayısal öğrencisi olan Zeyni Yıldız endüstri mühendisliği okumayı düşünürken sağlık bilimlerine yöneldiğini ifade ediyor. Yıldız, “Koronavirüs salgını tercihlerimi etkileyecek. Makine ya da endüstri mühendisliğini işsizlik riski nedeniyle düşünüyordum. Ama artık istemiyorum. Tüm yaşamı etkisi altına alan pandemiden sonra sağlık bilimlerine yönelmenin daha doğru olacağını düşündüm. Fizyoterapi, diş hekimliği, beslenme ve diyetetik bölümleri için tercih yapmak üzere hareket edeceğim” şeklinde konuşuyor.

'ARTIK CERRAHİ DEĞİL, DİŞ HEKİMLİĞİ İSTİYORUM'

Yıl başında tıp okumak için çalışmalarına başlayan Esin Dönmez aynı alanda kalsa da bölüm tercihini değiştiren öğrencilerden. Dönmez, pandemi sürecinde doktorların zorlu mücadelesinden sonra kararını sağlık bilimlerinde farklı bir bölüme doğru değiştirdiğini belirterek, “Genel cerrahi alanında eğitim görmek istiyordum. Bu süreçten sonra dünyayı artık biyolojik savaşların beklediğini düşünüyorum. Hekimler, bu savaşta en önde yer alanlardan olacak. Hekimlikten vazgeçmek istemiyorum. Fakat tercih kararımı diş hekimliğinden yana kullanacağa benziyorum” diyor.

‘SAĞLIK ALANINA YÖNELDİM’

Sayısal öğrencisi Akın Karlıtepe, pandemiden olumsuz etkilenen özel sektörün tercih kararını değiştirmesine neden olduğunu söyleyerek, “Pandemiye kadar kararsız bir öğrenciydim. Virüs salgınından özel sektörün ne kadar olumsuz etkilendiğini gördüm. Özellikle maaş sıkıntısı ve işsizlik tehlikesi beni etkiledi. Bilgisayar ya da makine mühendisliği düşünüyordum. Pandemi sürecinde gelecekteki iş ve maaş garantisini devlet kurumlarında ve sağlık alanında görüyorum. Bu nedenle tıp okumaya, sağlık alanında çalışmaya yöneldim. Eğitim ve kariyer planımı değiştirdim” diye konuşuyor.

'İSTANBUL’DAN VAZGEÇTİM'

Sözel öğrencisi Eren Sevim, pandemiden önce İstanbul üniversitelerinde okumayı düşündüğünü ama artık bu fikrinden vazgeçtiğini belirterek, “Yeni medya eğitimi almak için İstanbul üniversitelerine hazırlanıyordum. Çünkü okumak istediğim bölümün istihdamı İstanbul’da bulunuyor. Pandemiden sonra gerek kalabalık gerekse salgın yüzdesinin çokluğu nedeniyle tercihimi değiştirdim. Artık İstanbul’da üniversite okumak istemiyorum. Zaten kalabalık da seven biri değildim. Uşak Üniversitesi yeni medya lisans eğitimi almak için tercihte bulunacağım” diyor.

'ÖĞRENCİLER YURTDIŞI HEDEFLERİNDE ISRARCI'

Rehberlik Danışmanı Cihan Yeşilyurt, salgın dolayısıyla yurtdışı üniversite hedefi olan öğrencilerin pandemiye rağmen yurtdışında ısrarcı olduğunu belirtiyor. Yeşilyurt bu yılki tercihler konusunda şunları söylüyor: “Aynı şekilde özellikle sağlık alanında hedefi olan adaylar da kararlarından vazgeçmemiş görünüyor. Tıp, diş hekimliği, eczacılık gibi bölümleri isteyen adaylar meslek seçimlerinde kararlılar. Bazı adaylar ise uzaktan ya da daha izole olarak çalışabilecekleri meslek gruplarını araştırmaya başladı. Örneğin; web tasarım, yapay zekâ mühendisliği, yazılım geliştirme, istatistik gibi bölümlere de talep olacak gibi gözüküyor. Meslek seçimi, adayların tüm hayatını şekillendireceği için üniversite adayları uzun vadeli düşünüp değerlendirmeliler.”