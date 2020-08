Raporda öne çıkan diğer bulgular şöyle:

YARISI EVDE EĞİTİMDE KENDİNİ RAHAT HİSSETMİYOR

-Çocuğunun evdeki rutinleri takip etmesini sağlayamadığını ifade eden ebeveynlerin oranı yüzde 25 oldu. Yüzde 28, 'okulların açık olmasını isterdim' dedi.

-Covid-19 kısıtlamaları öncesinde çocukların bakımı ve yetiştirilmesinde yüzde 100 sorumluluk aldığını belirten ebeveyn oranı yüzde 31 iken Covid-19 kısıtlamaları sırasında bu oranın yüzde 41’e yükseldiği görüldü.

-Ebeveynler Covid-19 sürecinde endişeli olmakla birlikte, hem kendilerinin hem de okulların yeterlilikleri ile ilgili olumlu fikirlere sahip. Ebeveynlerin yüzde 54'ü okulların kapanmasının çocuğunun eğitimini olumsuz etkilemesinden endişe duyduğunu söyledi.

-Anne babaların yarısı evde eğitim konusunda çocuğunu desteklerken bu konuda kendini rahat hissettiğini söyledi.

-Yüzde 62'si "Çocuğumun okulu, evde neler yapılması gerektiği ile ilgili açık yönergeler verdi" dedi.

-Yüzde 65'i okulunun, çocuğunun yapması için uygun çalışmalar sunduğunu belirtti.

-Ebeveynlerin yüzde 34'ü, online eğitimlerin işe yaradığını düşündüğünü ifade ettti.

-Katılımcıların yüzde 43'ü bu süreçte kendine daha az vakit ayırıyor olmaktan dolayı üzüldüğünü belirtti.

-Anne babaların yüzde 47'si "Eğlenceli aktivitelerle ilgili dağarcığımın geniş olmasını dilerdim" dedi.



EGZERSİZ YAPMIYORLAR

-Ebeveynlere Covid-19 kısıtlamaları esnasında evde kaldıkları süre boyunca neler yaptıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 51’i egzersiz yapma durumlarını kötü, yüzde 29’u ortalama olarak belirtti. Sadece yüzde 20’si egzersiz yapma durumlarından memnun olduklarını ifade etti. En çok memnun olunan etkinlik ise beslenme konusunda oldu.

-Ebeveynlikle ilgili daha çok yazılı, görsel, medya aracılığıyla daha çok kaynağa ulaşabilseydim diyenlerin oranı yüzde 26.

-Kısıtlamalar öncesi hiç sorumluluk almadığını belirten ebeveynlerin oranı yüzde 2 iken, kısıtlamalar sırasında tüm ebeveynlerin sorumluluk aldığı görüldü.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA YAKINLAŞTI

-Covid-19 kısıtlamaları sırasında katılımcı ebeveynlerin yüzde 74’ü yakın aile üyeleriyle görüştüğünü belirtti. Bunu yüzde 41 ile arkadaşlar, yüzde 29 ile çalışma arkadaşları ve yüzde 23 ile komşular izledi.

-Çocukların yüzde 72’si online platformları aile büyükleri ile iletişimde olmak için kullandı. İkinci sırayı yüzde 46 ile arkadaş ve yaşıtları aldı. Öğretmenleri ile iletişimde olanların oranı yüzde 29’da kaldı.

-Araştırmaya katılan her 10 ebeveynden 9’u yani yüzde 90’ı Covid-19 sırasında çocuğuyla sıcak ve samimi bir ilişkisi olduğunu, her 10 ebeveynden 8’i ebeveyn olmaktan çok hoşlandığını ve her 10 ebeveynden 7’si ise ebeveyn olarak iyi bir iş çıkardığını düşündüğünü ifade etti.

-Bu süreçte her 3 ebeveynden biri çocuklarıyla olan ilişkilerinde kurallara uyulmasında problemler ve çocukları ile birlikte rutinleri takip etmede sıkıntı yaşadığını belirtti. Her 5 ebeveynden biri çocuğuyla çok fazla tartışma yaşadığını ifade etti.

-Bu dönemde çocukların genel endişelenme ve korku hissetme oranlarının da yüksek olduğu görüldü. En çok ifade edilen endişe ise ebeveynden ayrı kalma korkusu oldu.

-Raporda araştırmacılar ebeveynlere göre çocuklarının yaşadıkları endişe durumlarının Covid-19 öncesi oranının Covid-19 nedeniyle evde kalma günlerindeki orana göre yüksek olmasına dikkat çekiyor.

YARISINDAN FAZLASI EŞİYLE TARTIŞMA YAŞADI

Katılımcıların yaklaşık yarısı bu dönemde eş olmaktan 'çoğu zaman' hoşlandığını ve eşi ile bu dönemde çoğu zaman sıcak ve samimi bir ilişkisi olduğunu ifade etti. Salgın kısıtlamaları döneminde eşiyle 'bazen' tartışma yaşadıklarını ifade edenlerin oranı yüzde 53, rutinlerin takibinde eşlerinden destek almakta bazen zorlandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 46, eşinin çocuk bakımı ve eğitimi konusunda desteğinin 'bazen' çok sınırlı olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 37 oldu.

KURALLARA UYUM YÜZDE 90’IN ÜZERİNDE

Katılımcı ebeveynler en çok maske takmak (yüzde 90), elleri sık ve söylenen uzunlukta yıkamak (yüzde 95), sosyal mesafe kuralına uymak (yüzde 91) gibi önlemleri aldıklarını belirtti. Zorunlu ihtiyaçlar için dışarı çıkma sıklığı çeşitlilik göstermekle birlikte, katılımcıların yüzde 60'ı zorunlu ihtiyaç dışında dışarı çıkmadıklarını belirtti.