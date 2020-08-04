Raporda Ã¶ne Ã§Ä±kan diÄŸer bulgular ÅŸÃ¶yle:Â

YARISI EVDE EÄžÄ°TÄ°MDE KENDÄ°NÄ° RAHAT HÄ°SSETMÄ°YOR

-Ã‡ocuÄŸunun evdeki rutinleri takip etmesini saÄŸlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ebeveynlerin oranÄ± yÃ¼zde 25 oldu. YÃ¼zde 28, 'okullarÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ±nÄ± isterdim' dedi.

-Covid-19 kÄ±sÄ±tlamalarÄ± Ã¶ncesinde Ã§ocuklarÄ±n bakÄ±mÄ± ve yetiÅŸtirilmesinde yÃ¼zde 100 sorumluluk aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ebeveyn oranÄ± yÃ¼zde 31 iken Covid-19 kÄ±sÄ±tlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bu oranÄ±n yÃ¼zde 41â€™e yÃ¼kseldiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

-Ebeveynler Covid-19 sÃ¼recinde endiÅŸeli olmakla birlikte, hem kendilerinin hem de okullarÄ±n yeterlilikleri ile ilgili olumlu fikirlere sahip. Ebeveynlerin yÃ¼zde 54'Ã¼ okullarÄ±n kapanmasÄ±nÄ±n Ã§ocuÄŸunun eÄŸitimini olumsuz etkilemesinden endiÅŸe duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

-Anne babalarÄ±n yarÄ±sÄ± evde eÄŸitim konusunda Ã§ocuÄŸunu desteklerken bu konuda kendini rahat hissettiÄŸini sÃ¶yledi.

-YÃ¼zde 62'si "Ã‡ocuÄŸumun okulu, evde neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi ile ilgili aÃ§Ä±k yÃ¶nergeler verdi" dedi.

-YÃ¼zde 65'i okulunun, Ã§ocuÄŸunun yapmasÄ± iÃ§in uygun Ã§alÄ±ÅŸmalar sunduÄŸunu belirtti.

-Ebeveynlerin yÃ¼zde 34'Ã¼, online eÄŸitimlerin iÅŸe yaradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ettti.

-KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 43'Ã¼ bu sÃ¼reÃ§te kendine daha az vakit ayÄ±rÄ±yor olmaktan dolayÄ±Â Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

-Anne babalarÄ±n yÃ¼zde 47'si "EÄŸlenceli aktivitelerle ilgili daÄŸarcÄ±ÄŸÄ±mÄ±n geniÅŸ olmasÄ±nÄ± dilerdim" dedi.



EGZERSÄ°Z YAPMIYORLAR

-Ebeveynlere Covid-19 kÄ±sÄ±tlamalarÄ± esnasÄ±nda evde kaldÄ±klarÄ± sÃ¼re boyunca neler yaptÄ±klarÄ± soruldu. KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 51â€™i egzersiz yapma durumlarÄ±nÄ± kÃ¶tÃ¼, yÃ¼zde 29â€™u ortalama olarak belirtti. Sadece yÃ¼zde 20â€™si egzersiz yapma durumlarÄ±ndan memnun olduklarÄ±nÄ± ifade etti. En Ã§ok memnun olunan etkinlik ise beslenme konusunda oldu.Â

-Ebeveynlikle ilgili daha Ã§ok yazÄ±lÄ±, gÃ¶rsel, medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla daha Ã§ok kaynaÄŸa ulaÅŸabilseydim diyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 26.

-KÄ±sÄ±tlamalar Ã¶ncesi hiÃ§ sorumluluk almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ebeveynlerin oranÄ± yÃ¼zde 2 iken, kÄ±sÄ±tlamalar sÄ±rasÄ±nda tÃ¼m ebeveynlerin sorumluluk aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

AÄ°LELER Ã‡OCUKLARIYLA YAKINLAÅžTI

-Covid-19 kÄ±sÄ±tlamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda katÄ±lÄ±mcÄ± ebeveynlerin yÃ¼zde 74â€™Ã¼ yakÄ±n aile Ã¼yeleriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti. Bunu yÃ¼zde 41 ile arkadaÅŸlar, yÃ¼zde 29 ile Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± ve yÃ¼zde 23 ile komÅŸular izledi.

-Ã‡ocuklarÄ±n yÃ¼zde 72â€™si online platformlarÄ± aile bÃ¼yÃ¼kleri ile iletiÅŸimde olmak iÃ§in kullandÄ±. Ä°kinci sÄ±rayÄ± yÃ¼zde 46 ile arkadaÅŸ ve yaÅŸÄ±tlarÄ± aldÄ±. Ã–ÄŸretmenleri ile iletiÅŸimde olanlarÄ±n oranÄ± yÃ¼zde 29â€™da kaldÄ±.

-AraÅŸtÄ±rmaya katÄ±lan her 10 ebeveynden 9â€™u yani yÃ¼zde 90â€™Ä± Covid-19 sÄ±rasÄ±nda Ã§ocuÄŸuyla sÄ±cak ve samimi bir iliÅŸkisi olduÄŸunu, her 10 ebeveynden 8â€™i ebeveyn olmaktan Ã§ok hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve her 10 ebeveynden 7â€™si ise ebeveyn olarak iyi bir iÅŸ Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

-Bu sÃ¼reÃ§te her 3 ebeveynden biri Ã§ocuklarÄ±yla olan iliÅŸkilerinde kurallara uyulmasÄ±nda problemler ve Ã§ocuklarÄ± ile birlikte rutinleri takip etmede sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Her 5 ebeveynden biri Ã§ocuÄŸuyla Ã§ok fazla tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

-Bu dÃ¶nemde Ã§ocuklarÄ±n genel endiÅŸelenme ve korku hissetme oranlarÄ±nÄ±n da yÃ¼ksek olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. En Ã§ok ifade edilen endiÅŸe ise ebeveynden ayrÄ± kalma korkusu oldu.

-Raporda araÅŸtÄ±rmacÄ±lar ebeveynlere gÃ¶re Ã§ocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± endiÅŸe durumlarÄ±nÄ±n Covid-19 Ã¶ncesi oranÄ±nÄ±n Covid-19 nedeniyle evde kalma gÃ¼nlerindeki orana gÃ¶re yÃ¼ksek olmasÄ±na dikkat Ã§ekiyor.

YARISINDAN FAZLASI EÅžÄ°YLE TARTIÅžMA YAÅžADI

KatÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yaklaÅŸÄ±k yarÄ±sÄ± bu dÃ¶nemde eÅŸ olmaktan 'Ã§oÄŸu zaman' hoÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eÅŸi ile bu dÃ¶nemde Ã§oÄŸu zaman sÄ±cak ve samimi bir iliÅŸkisi olduÄŸunu ifade etti. SalgÄ±n kÄ±sÄ±tlamalarÄ± dÃ¶neminde eÅŸiyle 'bazen' tartÄ±ÅŸma yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ifade edenlerin oranÄ± yÃ¼zde 53, rutinlerin takibinde eÅŸlerinden destek almakta bazen zorlandÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyenlerin oranÄ± yÃ¼zde 46, eÅŸinin Ã§ocuk bakÄ±mÄ± ve eÄŸitimi konusunda desteÄŸinin 'bazen' Ã§ok sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nenlerin oranÄ± ise yÃ¼zde 37 oldu.

KURALLARA UYUM YÃœZDE 90â€™IN ÃœZERÄ°NDE

KatÄ±lÄ±mcÄ± ebeveynler en Ã§ok maske takmak (yÃ¼zde 90), elleri sÄ±k ve sÃ¶ylenen uzunlukta yÄ±kamak (yÃ¼zde 95), sosyal mesafe kuralÄ±na uymak (yÃ¼zde 91) gibi Ã¶nlemleri aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Zorunlu ihtiyaÃ§lar iÃ§in dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kma sÄ±klÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitlilik gÃ¶stermekle birlikte, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n yÃ¼zde 60'Ä± zorunlu ihtiyaÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.