Pandemi raporu: Kadınlar erkeklerden 3 kat daha dikkatli

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İstatistik Araştırma Merkezi bünyesinde Dr. Öğretim Üyesi Leyla İşbilen Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrencileri; yasaklara uyuyor, virüse yakalanma endişesi taşıyor, gelecek kaygısı yaşıyor, ruhsal ve fiziksel sağlıklarının bozulduğunu ifade ederek, yüz yüze eğitimi tercih ediyorlar.

KADINLAR DAHA ENDİŞELİ

Kadın öğrencilerin virüse yakalanma endişeleri erkek öğrencilerden fazla. Virüse yakalanmaktan çok korktuğunu ifade eden kadın öğrencilerin oranı yüzde 75 iken, erkek öğrencilerde bu oran yüzde 25. COVID-19 virüsüne yakalansa bile ayakta ve hafif atlatacağını düşünenlerin oranı yüzde 18,4, çok ağır atlatacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 7,5. yüzde 32,6’sının ise herhangi bir fikri bulunmuyor. Ayrıca sonuçlara göre Kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre pandemi kurallarına daha fazla uydukları görüldü. Pandemi kurallarına harfiyen uymakta olan kadın öğrencilerin oranı yüzde 71,8 iken, erkek öğrencilerin sadece yüzde 28,2’si kurallara uyuyor.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 81’İ PANDEMİ KURALLARINA UYUYOR

Pandemi kurallarına (sosyal mesafe, dışarı çıkma yasakları, hijyen,v.b.) uyanların oranı yüzde 81,6, Kurallara uymayanların oranı yüzde 4,4’tür. Yüzde 14’lük bir kesim ise kurallara uyma konusunda kararsız olduklarını ifade ediyor.

ÖĞRENCİLERİN RUHSAL VE FİZİKSEL SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLENDİ

Öğrencilerin yüzde 68,1’i, pandeminin fiziksel sağlığını olumsuz etkilediğini düşünüyor. Ruhsal sağlığının olumsuz etkilediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 80,7. Pandeminin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ifade eden öğrenciler yüz yüze eğitimi tercih ederken, olumsuz etkilenmeyenler uzaktan eğitimin devam etmesini istiyor.

ÖĞRENCİLERİN YARISI SÜRECİ VERİMLİ GEÇİRMEMİŞ

Öğrencilerin yalnızca yüzde 19,4’ü süreci verimli geçirdiğini, ertelediği ne varsa gerçekleştirebilme imkanı bulduğunu söylüyor. Yüzde 24,4’ü kararsız, yüzde 56,2’si ise bu süreci verimli geçiremediğini ifade ediyor. Pandemi sürecini verimli geçirenlerin yüz yüze eğitimi tercih etme düzeyleri, verimli geçiremeyenlere göre daha düşük.

İŞ BULMAKTA ZORLANACAKLARINI DÜŞÜNÜYORLAR

Üniversite eğitim hayatlarının önemli bir kısmının pandemiye denk gelmesinin, ileride iş başvurusu yaparken olumsuz bir etki yaratacağını düşünen öğrenci oran yüzde 69,2. Bu endişeyi en fazla 2’nci sınıf öğrencileri taşırken az endişe duyanlar ise okulu uzamış durumdaki öğrenciler.

ÖĞRENCİLER, SOSYALLEŞMEK İÇİN SABIRSIZLAR

Öğrencilerin yüzde 78,1’i, eskisi gibi sosyalleşmek için sabırsızlıkla bekliyor. Ortalamalara bakıldığında sosyalleşmek için en sabırsız olanların 1’inci sınıf öğrencileri olduğu, son sınıfa doğru ise bu isteğin giderek azaldığı görülüyor. Pandemi bitse bile eskisi gibi davranamayacağını, arkadaşlarına sarılıp tokalaşamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 27,8 iken yüzde 44,7’si eski alışkanlıklarına kolayca dönebileceklerini söylüyor.

ÖĞRENCİLERİN NEREDEYSE YARISI AŞIYA GÜVENİYOR

Öğrencilere, aşıya güvenip güvenmedikleri, aşılanma sırası gelirse nasıl bir tutum sergileyecekleri sorulduğunda yüzde 42,8’inin aşıya güvendiği, yüzde 26,5’inin kararsız olduğu, %30,8’inin ise aşı hakkında olumsuz düşündükleri tespit edildi.