Pandemi okulları ihracatçı yaptı

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlığının Meclis’te önceki günkü bütçe görüşmelerinde, salgın döneminde ürettikleri tıbbi cihaz ve malzemelerle ihracata yönelen okullar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Salgınla mücadeleye destek kapsamında bakanlığımıza bağlı mesleki teknik eğitim okul ve kurumlarında da çok çeşitli malzemeler üretildi. N95 maskeler, yüz koruyucu siperlikler, solunum cihazları ürettik ve bu üretimler devam ediyor. Yüzey temizleyici, dezenfektanlar vesaire hepsi hız kesmeden devam ediyor ve artık ihracata yönelmiş olan okullarımız da var. Ayrıca salgın sürecinde ihtiyaç duyulan diğer ürünlerin üretilmesini sağlamak amacıyla da altyapısı güçlü merkezlerimizde çalışmalar oldu. Meslek liselerimizde solunum cihazı, UVC hava sterilizasyon cihazı, video laringoskop cihazı, izole numune alma ünitesi, temassız kızılötesi termometre cihazı, yoğun bakım yatağı gibi çok sayıda ürünü okullarımız hâlen üretiyor ve bunun satışı da yapılıyor.”

ÜNİVERSİTEDE 301 KÜRTÇE TEZ

BAKAN Selçuk, HDP’lilerin üniversitelerde Kürtçe tez yasağı iddiasına da şöyle yanıt verdi: “Halen, yüksek lisans ve doktora tezlerinin olduğu YÖK’teki ilgili birimde 301 adet Kürtçe tez görünmektedir. Somut olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni söyleyebilirim, hâlen devam ediyor.”

DÜNYADA 4 ÜLKEDEN BİRİYİZ

BAKAN Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili şu bilgileri verdi: “Zor bir dönem, zor bir iş ve uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden çok daha zorlayıcı. Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın döneminde uzaktan eğitimin başladığı tarihten bu yana EBA platformu 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edildi. Dünyada da eğitim kategorisinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından en fazla kullanılan eğitim sitesi olarak karşımızda duruyor. Canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sisteme entegrasyonuyla, EBA’da günlük yaklaşık 3 milyon ders yapabiliyoruz. EBA TV yaklaşık 3 bin 2 saat yayın yaptı.

EBA ASİSTAN DÜNYA BİRİNCİSİ

Geçtiğimiz haftalarda çağrı merkezimiz dünya 2’nciliği ödülü aldı, kitleye verilen salgın dönemi hizmeti için. Yapay zekâ destekli sanal robotumuz EBA Asistan ise dünya 1’inciliği ödülünü aldı. EBA Asistan hâlen dünyanın en fazla kullanılan sanal asistanları arasında yer alıyor. Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların desteğiyle 150 bin tablet dağıtıldı. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin, 2021 Ocak ortasına kadar da ek 300 bin tablet daha dağıtılacak.”

PISA VE TIMSS BAŞARISI

Bakan Selçuk eğitimde başarı tablosunu da şöyle anlattı: “2019 Aralık’taki PISA sonuçları her şekilde, bütün dünyayla karşılaştırıldığında ya da ülkemizin kendi içindeki seyri dikkate alındığında büyük bir ilerlemeyi gösteriyor. TIMSS 2019’da Türkiye tüm alanlarda puanlarını artırdı. TIMSS konusundaki ilerleme, bütün dünya ülkeleri içinde çok ciddi bir sıçramayı ve 500 puanın üstüne, ortalamanın üstüne ilk kez çıkan bir durumu gösteriyor. Uluslararası verilerde ve ulusal verilerde yükseliş, sistematik uygulamalar ve bilimsel yöntemlerle güç değildir. Bunu uluslararası arenada kanıtlamış olmak bizi memnun ediyor.”