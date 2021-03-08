Pandemi kırsal kesimdeki üniversiteleri ve öğrencilerini nasıl etkiledi?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2020 Değerlendirme Raporu’na göre; 121 üniversite 23 Mart 2020’de, 41 üniversite 30 Mart 2020’de ve 25 üniversite de 6 Nisan 2020’de uzaktan eğitime geçti. Yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçiş süreci hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden ve bazı üniversiteler hariç gerekli teknolojik altyapının olmamasından kaynaklı bu süreçte bazı aksaklıklar meydana geldi. Bu aksaklıklardan gelişmiş üniversiteler daha az etkilenirken özellikle kırsal kesimde bulunan üniversiteler ve öğrencileri daha fazla etkilendi.

KIRSAL KESİMDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR

Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte, öğrencilerin birçoğu eğitim-öğretim hayatlarına devam ettikleri şehirlerden, ailelerinin yaşadığı şehirlere döndü. Aileleri büyük şehirlerde ikamet eden öğrenciler için internet erişimi çok fazla sorun teşkil etmese de özellikle aileleri kırsal kesimlerde ikamet eden öğrenciler için internet erişimi uzaktan eğitimin en büyük sorunlarından birisi. Örneğin, Hakkâri Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümündeki öğrencilerin bir kısmının ailesi köyde ikamet ediyor. Bu dönem bu bölümde ders verdiğimde öğrencilerin en çok yakındıkları konu internet erişimlerindeki sıkıntıydı. Özellikle sınır köylerde internet çekmediği için buralarda ikamet eden öğrencilerim, her hafta dersimizin olduğu günler şehir merkezinde veya ilçede bulunan akrabalarının evlerine gidip derslere ancak bu şekilde katılım sağlayabiliyorlardı. Bazı öğrencilerde evlerinde internet bağlantısının olmadığını dile getiriyor ve sınırlı mobil veriyle derslere katılabildikleri ölçüde katılım gerçekleştiriyorlardı.

ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER İŞ YERİNDEN DERSLERE KATILMAK ZORUNDA KALDI

Dahası, öğrencilerim arasında maalesef kendine ait bir bilgisayarı olmayanlarda bulunuyordu. Ayrıca, kendine ait bir odası bulunmadığı için diğer aile üyelerinin bulunduğu sesli bir ortamda dersi dinlemek durumunda kalan öğrencilerimde vardı. Bu nedenle özellikle bu öğrenciler ders esnasında mikrofonu açıp söz almak istemiyor, sorulan sorulara yazarak cevap veriyorlardı. Bunlara ek olarak, geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olan ve çevrimiçi derslere çalıştığı ortamdan (ilaç firması, kargo firması gibi) bağlananlarda oluyordu. Bu yazı da mensubu olduğum Hakkâri Üniversitesi’nde uzaktan eğitimde karşılaştığım sorunlara değinerek COVID-19 pandemisinin kırsal kesimde bulunan öğrencileri nasıl etkilediğini ele almaya çalıştım. Yazıma son verirken bir an önce pandeminin sona ermesini ve tamamen yüz yüze eğitime geçebilmeyi temenni ediyorum. Şu an için tam anlamıyla yüz yüze eğitime geçebilmek çok mümkün görünmese de, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alan YÖK, teorik derslerin çevrimiçi yapılması, uygulamalı derslerin ise gruplar şeklinde yüz yüze yapılması kararına vardı. Ayrıca, barınmayı problem eden ve pandemi endişesi taşıyan öğrencilere kayıt dondurma hakkı sundu. Kayıt dondurma iyi bir seçenek gibi görünse de öğrencilerin bir bakıma kariyerlerini erteleme anlamına geldiğini de unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum.

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ YURDAGÜL BOĞAR KİMDİR?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği mezunu olan Boğar; aynı bölümde Gazi Üniversitesi’nde yüksek lisansını ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. Boğar, doktora eğitimi sırasında çeşitli burslarla 2013-2014 yılları arasında Londra’daki Middlesex Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak; 2014-2015 yılları arasında ise Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletindeki University of Tennessee’de misafir araştırmacı olarak bulundu ve fen eğitimiyle ilgili araştırmalar yaptı. Yüksek lisans ile birlikte başladığı akademik çalışmalarına, halen Hakkâri Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak devam ediyor. Fen eğitimde argümantasyona dayalı öğretim, epistemoloji, bilimsel epistemolojik inançlar, üstbilişsel farkındalık, inquiry, akıl yürütme, yapılandırmacı yaklaşıma dayalı fen öğretimi ve STEM ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde yayınları (bildiri, makale, kitap bölümü, kitap gibi) olmakla birlikte bu konularla ilgili ulusal destekli (TÜBİTAK) ve uluslararası destekli projelerde aktif olarak görev alıyor.