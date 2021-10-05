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Pandemi kaybına yardımcı kaynakla telafi

#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen#Öğrenci
Pandemi kaybına yardımcı kaynakla telafi

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırma kararı aldı. Karar çerçevesinde her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketi açıklanacak.

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Paketin ilki “yardimcikaynaklar.meb.gov.tr” üzerinden erişime açıldı. İlkokul 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanacağını kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 bin soruluk ilk pakete tüm öğretmen ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceklerini belirtti. İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketler, il müdürlükleri tarafından ihtiyacı olan öğrencilere basılı olarak ulaştırılacak. Yardımcı kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS’ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI DA PAKETTE

8’inci sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 2022 yılında yapılacak olan “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav”a yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da kullanıma sunuldu. Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi.

 

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen#Öğrenci