Pandemi bitse de hibrit eğitim bitmeyecek

Okullar uzaktan eğitimle açıldı, sonra yüz yüze eğitime kademeli geçiş başladı ve şimdi de sınav dönemi. Öğrenciler sınavlarına okullarda giriyorlar. Peki sınavların da uzaktan yapılması mümkün mü? YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz gelecekteki eğitim sisteminden yeni çalışmalara, online sınavlardan tablet dağıtımına ve işiyle ailesinin arasındaki bağa kadar pek çok konuya açıklık getirdi:

'OKULLARIN MİSYONU DEĞİŞECEK'

“Geleceğe baktığımızda eğitim sistemi yeni bir yere gidiyor. Okul çocuklara bilgi aktarma yeri olmaktan çıkıyor yavaş yavaş. Bunu başka kanallardan yapabiliyorsunuz zaten uzaktan eğitim gibi. Bilgi boyutu okul dışında kazanılabilir. Bunu pekiştirme veya beceriye dönüştürme ya da sosyal bir ortamda diğer arkadaşlarıyla geliştirme işini okulda yapabilir öğrenci. Teorik bilgi aktarımı televizyon, internet üzerinden bir şekilde yapılabiliyor. Konularla ilgili testler, çözümler, deneme sınavları var. Bunlar için okula gitmeye gerek yok aslında. Okulda mesela tasarım beceri atölyeleri kuruluyor. Bir şeyleri yapmaya yönelik, sadece bilimsel bilgiyi almak değil, onu uygulamaya aktaracak faaliyetler alınabilir okulda. Hibrit yani harmanlanmış eğitim sistemi dediğimiz bu zaten. Buna doğru gidiyoruz ve yakında tamamen bu sistemi benimseyeceğiz. Sadece salgın dönemiyle alakalı değil bu. Korona süreci bittikten sonra da devam edecek bir sistem bu.

ONLINE SINAVIN ŞARTI ÇOCUĞA GÜVENMEK

Online sınavlar şu an yapılabiliyor. Ona yönelik alt yapımız hazır. Bu sınavlar karne notlarına yansıtılmıyor. Sınavları bundan sonra uzaktan yapalım denirse engelimiz yok. Yapabiliriz. Tek sıkıntı çocuk bunu diğer arkadaşlarıyla birlikte mi yaptı, kaynaklara baktı mı? Bunlardan emin olmak için çocuğa güvenmemiz gerekecek. Üniversiteler bile zorlanıyorlar uzaktan sınav yaparken. Çünkü o kültür henüz yaygınlaşmadı bizde. Uzaktan olması için öğrenciye bu konuda güvenmeniz gerekiyor. Salgın başlamadan önce bakanlık bir uygulama başlatmıştı “gözetmensiz sınav” adı altında. Bu uygulama pilot olarak başlamıştı ama yaygınlaşamadı. Salgın sebebiyle kesintiye uğradı. Bunu uzaktan eğitimde yapabilmemiz lazım. Burada çocuğa güvenmek çocuğun da o disiplini alması şart. Sadece deneme sınavı şeklinde yapılıyor şu an uzaktan sınavlar. Ama işte herhangi bir yere bakmadan yapması çok önemli çünkü kendisiyle ilgili ona geri bildirimde bulunuyor sistem. Yeni çalışma konuları ya da hedeflediği üniversiteye girmeye ne kadar yaklaştı ya da uzaklaştı bunları söylüyor.

Sınavlara olan ihtiyaç da zaten ileride azalacak. Öğrencinin gelişimini başka kanallardan görebileceğiz. Elinizde birçok veri oluşuyor zaten. Sınava ihtiyaç olmadan performansı ölçmek mümkün olacak bu sistemde. Sınav çok azalacak belki de.



GELECEKTE EĞİTİM KENDİ KENDİNE ÖĞRENME ŞEKLİNDE OLACAK

Gelecekte vermemiz gereken asıl şey bilgi değil. Onların öğrenmeyi öğrenmesini sağlayabilecek yetenekleri onlara kazandırabilmek. Gereken yeni bilgileri kendi kendilerine alabilecekleri bir yapıya getirebilmek önemli olan. Öğrenme işi kişinin kendi kendine yapabileceği bir şekle dönüşecek. Artık sistemin amacı yeni şartlara uyum sağlayabilen, kendi eksiklerini tamamlayabilen bireyler yetiştirmek olmalı.

OKULÖNCESİ VE İLKOKUL ÇALIŞTAYI

Bir çalıştay yaptık biz. Amacı okulöncesi ve ilkokul öğrencileri için nasıl bir eğitim sistemi oluşturalım ki onların merak duygusunu törpülemesin ve aksine geliştirsin. Neye merakı olduğunu daha rahat keşfetsin ve o yönde motive olsun. Böyle bir eğitim sistemi için çalışıyoruz. Okul başladığında öğrenci çok meraklı ancak daha sonra bu merak törpüleniyor. Sistemimiz bu merakı biraz baskılayacak şekilde ilerliyor. Bunu tersine çevirecek bir eğitim sistemi nasıl olmalı diye bir çalıştay yaptık ve üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.

500 BİN TABLET DAĞITIMI 2 AY İÇİNDE TAMAMLANMIŞ OLACAK

Tabletleri tedarik konusunda süreç yavaş ilerliyor. Çünkü bütün dünyanın şu an talebi var. COVID ilerlediğinden üretimler de durmuştu. Birikmiş bir talep de var. Bir anda yarım milyon istediğinizde direkt raftan indirip veremiyorlar. Hazırlanması biraz zaman alıyor. Aralık ayı içinde önemli bir kısmının gelmesini bekliyoruz. Şu anda 400 bini geçtik. Dağıtımı bizim elimizde, o çok zaman almaz zaten. Ocak ayı bitmeden 500 bin tabletin dağıtılmış olmasını hedefliyoruz. Tabletleri sim kartıyla birlikte veriyoruz bu da kritik bir bilgi. Yani tablet var internete erişemiyoruz gibi bir durum olmasın diye ücretsiz internet hattı da verilecek. Altı ay boyunca bakanlığın kaynaklarıyla karşılanacak.

KIZLARIMDAN GERİ BİLDİRİM ALIYORUM

Biri 6 biri 10’uncu sınıfa giden iki kızım var. Onların kademeleri henüz açılmadı. Memnunlar hayatlarından. Uzaktan eğitimi kullandıkları için onların da bazen tavsiyeleri olabiliyor. Bizim zaten kullanıcının gözünden ihtiyaçları iyi anlayıp hizmeti ona göre sunmamız lazım. Geri bildirim alıyorum bazen kızlarımdan. Bazı şeyler şöyle olsa daha iyi olur diyebiliyorlar, bazen bazı içeriklerle ilgili öneri getirebiliyorlar. Tüm geri bildirimleri dikkate alıyoruz zaten. Mesela birkaç tane içeriklerde gözden kaçmış yazım hatası olmuş hemen söylediler biz de düzelttik. Bir de daha eğlenceli olması gerektiğini söylüyorlar platformun. Onları daha fazla motive edecek ara yüzlere ihtiyaç var. Tüm bunları dikkate alarak daha iyi bir içerik oluşturmak için çalışmalarımız sürüyor."