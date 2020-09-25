MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriPamukkale Üniversitesi’ne rektör aranıyor
GeriEğitim Pamukkale Üniversitesi’ne rektör aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.09.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Pamukkale Üniversitesi’ne rektör aranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pamukkale Üniversitesi’ne rektör aranıyor
Abone Olgoogle-news

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) görevden alınan Prof. Dr. Hüseyin Bağ’dan boşalan Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü için adaylara çağrı yaptı. 

YÖK,’ten yapılan açıklamaya göre ‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ hükümleri ve ‘Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar’ uyarınca Pamukkale Üniversitesine rektör ataması yapılacak. Rektör olabilmek için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar gerekli belgelerle 25 Eylül-9 Ekim arasında YÖK’e başvuruda bulunabilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle