Pamukkale Üniversitesi’ne rektör aranıyor

YÖK,’ten yapılan açıklamaya göre ‘Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ hükümleri ve ‘Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar’ uyarınca Pamukkale Üniversitesine rektör ataması yapılacak. Rektör olabilmek için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar gerekli belgelerle 25 Eylül-9 Ekim arasında YÖK’e başvuruda bulunabilecek.