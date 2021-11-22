Palyatif Bakım Nedir, Nasıl Alınır Ve Şartları Nelerdir? Palyatif Bakım Özellikleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı Mesut Özile büyük tepki, Muslera...Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı! Mesut Özil'e büyük tepki, Muslera...#Galatasaray
Covid-19da son durum belli oldu Aşısızlara flaş çağrıCovid-19'da son durum belli oldu! Aşısızlara flaş çağrı#Koronavirüs
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Fenerbahçe, Galatasarayı 90+4te devirdiFenerbahçe, Galatasaray'ı 90+4'te devirdi#Galatasaray
Burak Elmastan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Art niyetli bir hakem vardıBurak Elmas'tan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: 'Art niyetli bir hakem vardı'#Galatasaray
Her şey bir anda oldu Mahalleli sokağa döküldü... 5 bina boşaltıldıHer şey bir anda oldu! Mahalleli sokağa döküldü... 5 bina boşaltıldı!#İzmir
Ve ortaya çıktı En yetkili isimden dikkat çeken açıklamaVe ortaya çıktı! En yetkili isimden dikkat çeken açıklama#Peng Shuai
Bulgaristanda cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli olduBulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu#Bulgaristan
Vahşet Vücudu bulundu ama başı bulunamadıVahşet! Vücudu bulundu ama başı bulunamadı#Zonguldak
Libya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı İşte müthiş operasyonun perde arkasıLibya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı! İşte müthiş operasyonun perde arkası#Halil Gözel
Her yıl aşı olacak mıyız Uğur Şahinden açıklama geldiHer yıl aşı olacak mıyız? Uğur Şahin'den açıklama geldi#Koronavirüs
Maç sonu çileden çıktı Trabzonspor öncesi hesap karıştıMaç sonu çileden çıktı! Trabzonspor öncesi hesap karıştı#Vavacars Fatih Karagümrük
Bu acıya yürek dayanmaz Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyorBu acıya yürek dayanmaz! Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyor#Hindistan
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
Nevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecekNevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecek#Nevzat Aydın
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Palyatif Bakım Nedir, Nasıl Alınır Ve Şartları Nelerdir? Palyatif Bakım Özellikleri

Palyatif Bakım Nedir, Nasıl Alınır Ve Şartları Nelerdir Palyatif Bakım Özellikleri

İnsan ömrü günümüzde göreceli olarak uzamıştır. Dünya üzerinde yaşayan insanların ömrünün, tarihte yaşamış insanlara kıyasla daha uzamış olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda merak konusu olan bir başlık da "palyatif bakım"dır. İşte ilgiyle okuyacağınız, palyatif bakım nedir, palyatif bakım şartları, palyatif bakım nasıl alınır, palyatif bakım özellikleri ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Haberin Devamı

  Palyatif bakım, tıp literatüründe hastanın yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı, destekleyici bakım olarak tanımlanır. 

 Palyatif Bakım Nedir? 

 Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ, WHO) tanımına göre "sağlık", kişinin ruhen ve fiziksel açıdan tam bir iyilik hakidir. Gerçekten de insanın sadece fiziksel değil aynı zamanda ruhsal olarak, psikolojik olarak hastalanması da olanaklıdır. Bunun yanında insanın hayatındaki evrelere göre de özel tıbbı destek alması zorunludur. 

 Bu nedenle tıp biliminde branşlaşmalar vardır. Çocuk doktoru, çocuk diş hekimi gibi belli yaş gruplara yönelik eğitim almış ve bu gruplara yönelik tıbbı yardım ve tedavi uygulayan branşlar ortaya çıkmıştır. İnsanların ortalama yaşlarının yükselmesi ile beraber bugün tıp dünyasında "yaşlılık" ayrı bir başlık altında ele alınmaktadır. 

 Palyatif bakım adı verilen ve bir nevi destekleyici bakım olarak tarif edilen bu alanın da konusu en başta yaşlılar olmaktadır. Ancak "palyatif bakım"ın tanımı çok daha geniştir. Mevcut hastalıkları sebebiyle tam olarak iyileşemeyen ya da yaşam sonunda desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeyi hedefleyen bir tıp alanıdır. Palyatif bakımda amaç hastanın acı çekmesinin giderilmesidir. Denilebilir ki; palyatif bakım hastanın acı çekmesinin giderilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklı bir bakım şeklidir. 

Haberin Devamı

 İnsan ömrünün sonlarında, hastalığı iyileştirme hedefli tedavilerin hedefine ulaşamadığı durumlarda palyatif bakım devreye girmekte ve hastanın şikayetlerine yönelerek yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. 

 Palyatif Bakım Nasıl Alınır, Palyatif Bakım Şartları Nelerdir? 

 Hastanın acı çekmesinin azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması anlayışı merkezli bir alan olan palyatif bakımdan şu kimseler faydalanabilir: 

Yatak yarası açılan yatağa bağımlı hastalar. 

İleri derecede organ yetersizliği olan kimseler. 

Tedaviye yanıt vermeyen kanser hastaları. 

Alzheimer gibi nörolojik ilerleyici hastalığı olan hastalar. 

Beslenmesi nörolojik ve psikolojik sebeplerle, fiziksel sebeplerle bozulmuş ve beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastalar palyatif bakım desteğinden yararlanabilirler. 

Palyatif Bakım Özellikleri? 

Haberin Devamı

 Palyatif bakımın en önemli özelliği bir nevi bakım alan hastanın "yaşamına yıllar katmak değil yıllarına yaşam katmaktır". Bu ifadeyi açmak için palyatif bakım özelliklerini şu başlık altında sıralamak doğru olacaktır: 

Yaşlı hakları, günümüzde insan hakları değerleri arasında yer almaktadır. 

Her hastanın yaşamının son evresini belli bir kalite ve huzur içerisinde geçirmeye hakkı bulunmaktadır. 

Palyatif bakımda en önemli özellik hasta ve yakınları ile iletişim sağlanmasıdır. 

Hasta ve yakınlarına ölümün doğal bir süreç olduğunun aktarılmasıdır. 

Haberin Devamı

Palyatif bakım hizmeti alan hastanın kararlarına ve seçimlerine saygı duyulmasıdır. 

Yaş sürecinde aileye de destek sağlanmasıdır. 

Örneğin; Orta çağ Avrupa ülkelerinde veba gibi salgınların etkisi, yetersiz ve kötü beslenme, savaş gibi birçok etken nedeniyle insanların ancak 30-50 kadar bir ömürlerinin olduğu bilinmektedir. Günümüzde ise bilhassa gelişmiş ülkelerde insan ömrü 80-90 yaşlara kadar uzamış durumdadır. Elbette bunun pek çok sebebi vardır. Tıp biliminin gelişmesi, sağlık hizmetlerine erişimin artması ve yaygınlaşması, beslenme şartlarının üst seviyede bulunması, ekonomik koşullar gibi çok neden bulunmaktadır. Ancak yaşam süresinin artması beraberinde başka sorunları da getirmiştir. Yaşlı insanların özel tıbbı desteğe ihtiyaç duymaları, yaşlı insanlara özel yaşam alanlarının oluşturulması, yaşlı bakımı ve benzer çok sayıda yeni konu başlıkları da ortaya çıkmıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım