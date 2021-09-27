Palyaço Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Palyaço Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Palyaço kelimesi dilimize İtalyancadan geçmiştir. Orijinal dilinde pagliaccio şeklinde yazılan kelimenin sözlük anlamı soytarı ve şaklabandır.

Palyaço Nasıl Yazılır?

İtalyanca kökenli bir sözcük olan palyaço kelimesi ''Palyâço'' şeklinde yazılır. Kelimenin ikinci hecesindeki a'nın üstünde düzeltme işareti olduğu için bu hecenin uzatılarak okunması gerekir.

TDK'ya Göre Palyaço Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumuna göre Palyaço sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

PALYAÇO - Doğru

PALYOÇA - Yanlış

PALYOÇO - Yanlış

Palyaço Kelimesiyle Örnek Cümleler

1- Mağazanın girişindeki palyaço bir yandan insanları davet edip bir yandan çocuklara şeker dağıtıyordu. (Doğru Kullanım)

2- Ben çocukken palyoçolardan çok korkardım. (Yanlış Kullanım)