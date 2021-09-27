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Palyaço Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Palyaço Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Palyaço Nasıl Yazılır Tdkya Göre Palyaço Kelimesinin Doğru Yazımı..

Genellikle sirklerde, özel gösterilerde ve açılışlarda, insanları eğlendirmek için dans eden oyunculara palyaço denir. Tarihte palyaçoluk mesleği ilk kez 19. yüzyılda, İngiltere'de yapılmaya başlanmıştır. Palyaçoların genelde saçları rengarenk, burnu kırmızı ve ayakkabıları kocamandır. Palyaço kelimesinin nasıl yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK’ya göre Palyaço nasıl yazılır? Palyaço kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Palyaço kelimesi dilimize İtalyancadan geçmiştir. Orijinal dilinde pagliaccio şeklinde yazılan kelimenin sözlük anlamı soytarı ve şaklabandır.

Palyaço Nasıl Yazılır?

İtalyanca kökenli bir sözcük olan palyaço kelimesi ''Palyâço'' şeklinde yazılır. Kelimenin ikinci hecesindeki a'nın üstünde düzeltme işareti olduğu için bu hecenin uzatılarak okunması gerekir.

 TDK'ya Göre Palyaço Kelimesinin Doğru Yazımı

 Türk Dil Kurumuna göre Palyaço sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

 PALYAÇO - Doğru

 PALYOÇA - Yanlış

 PALYOÇO - Yanlış

 Palyaço Kelimesiyle Örnek Cümleler

 1- Mağazanın girişindeki palyaço bir yandan insanları davet edip bir yandan çocuklara şeker dağıtıyordu. (Doğru Kullanım)

 2- Ben çocukken palyoçolardan çok korkardım. (Yanlış Kullanım)

 

 

 

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