Palyaço nasıl yazılır? Palyaço kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Palyaço kelimesi yazımı en fazla karıştırılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Palyaço kelimesi sıklıkla palyanço şeklinde yazılarak veya söylenerek yanlış bir şekilde kullanılmaktadır. Kelimenin doğru yazılışı ise palyaço şeklinde olmalıdır. Palyanço ise yazımı yanlış olan bir kelime olarak bilinmektedir.

Palyaço Nasıl Yazılır?

Söylenişi ve yazılışı sıklıkla karıştırılan kelimelerden birisi de palyaço olarak ifade edilebilir. Palyanço şeklinde yanlış bir kullanımın da oldukça yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Kelimenin tek doğru yazılışı ve söylenişi "palyaço" olarak ifade edilebilir. Diğer tüm yazılışlar ise yazım yanlışı olarak ifade edilmektedir. Palyaço kelimesinin doğru bir şekilde yazılması ise palyaço şeklinde olmalıdır.

Palyaço Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

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Palyaço kelimesi dilimizde yazılışı sürekli olarak karıştırılan kelimelerdendir. Palyaço kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre palyaço şeklinde yazılması gereken bir kelimedir. Palyaço kelimesinin palyanço şeklinde yazılması ise bir yazım yanlışı olarak ifade edilebilir. Kelimenin doğru bir şekilde yazılışı "palyaço" şeklinde olmalıdır. Diğer tüm yazılışlar ise yanlış olarak ifade edilebilir. Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazılışı palyaço olarak ifade edilebilir.