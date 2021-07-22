Paleontoloji Nedir? Palentolog Nasıl Olunur, Ne İş Yapar Ve Çalışma Alanları Nelerdir

Paleontoloji, eski yaşamın incelenmesidir; antik yaşam fosil olarak korunmuştur.

Paleontoloji Nedir?

Paleontoloji, fosillerin bize geçmişin ekolojileri, evrim ve insanlar olarak dünyadaki yerimiz hakkında söylediklerinin incelenmesidir. Paleontoloji, yaşamın başlangıcından bu yana farklı organizma türlerinin ortaya çıkmasına ve nihai olarak yok olmasına yol açan süreçleri anlamak için biyoloji, jeoloji, ekoloji, antropoloji, arkeoloji ve hatta bilgisayar biliminden gelen bilgileri bir araya getirir. Paleontoloji geleneksel olarak çeşitli alt disiplinlere ayrılmıştır;

Mikropaleontoloji: Ait oldukları gruba bakılmaksızın, genel olarak mikroskobik fosillerin incelenmesi,

Paleobotanik: Fosil bitkilerin incelenmesi; geleneksel olarak kara bitkilerine ek olarak fosil yosun ve mantarların incelenmesini içerir,

Palinoloji: Kara bitkileri ve protistler tarafından üretilen hem yaşayan hem de fosil polen ve sporların incelenmesi,

Omurgasız Paleontoloji: Yumuşakçalar, ekinodermler ve diğerleri gibi omurgasız hayvan fosillerinin incelenmesi,

Omurgalı Paleontolojisi: İlkel balıklardan memelilere kadar omurgalı fosillerinin incelenmesi,

İnsan Paleontolojisi (Paleoantropoloji): Tarih öncesi insan ve proto-insan fosillerinin incelenmesi,

Tafonomi: Genel olarak çürüme, koruma ve fosil oluşum süreçlerinin incelenmesi,

İknoloji: Fosil izleri, izleri ve ayak izlerinin incelenmesi,

Paleoekoloji: Hem fosiller hem de diğer yöntemlerle ortaya konan geçmişin ekolojisi ve ikliminin incelenmesidir.

Palentolog Nasıl Olunur?

Lise dönemlerinde matematik ve fen bölümünden mezun olduktan sonra üniversitede Jeoloji Mühendisliği okumak ve ardından paleontoloji alanında yüksek lisans yapmak gerekmektedir.

Paleontologlar Ne Yapar ve Çalışma Alanları Nerelerdir?

Bir paleontolog, çoktan ölmüş hayvanların ve bitkilerin korunmuş kalıntıları olan fosilleri inceleyerek farklı organizmaların evrim tarihini incelemekle görevlendirilmiştir. Paleontoloji, esasen çok fazla iş beklentisi olmadığı için çalışmak için zor bir disiplindir. Sahada ücretli bir iş bulmak zor olabilir. Paleontoloji diplomasına sahip birçok kişi, bir çevre firmasında veya petrol şirketinde çalışırken bunu bir hobi olarak yapmaktadır.

Paleontoloji çok geniş bir konudur ve paleontologlar çeşitli farklı şeyler yaparlar. Ancak hepsi hayatın tarihini anlamak için aynı amaca sahiptirler. Çoğu zaman bu, numuneleri bulmak için tarlaya gitmeyi içerir. "Tarla" geniş bir terimdir, bu bir yol kenarı veya uzak bir çöl anlamına gelebilir. Daha sonra bulduğunuz fosilleri müze örnekleriyle, literatürdeki örneklerle ve hatta canlı organizmalarla karşılaştırabilirsiniz. Genellikle onları tür düzeyinde tanımlayabilir veya belki yeni bir tür tanımlayabilirsiniz.

Paleontologlar ayrıca fosilleri nerede bulduklarının ayrıntılı bir kaydını tutarlar, buna enlem ve boylam, ne tür bir kayanın içinde olduğu, kayanın kaç yaşında olduğu ve aynı yerde başka hangi organizmaların bulunduğu gibi bilgiler dahildir. Bu bilgilerden geçmiş çevre koşulları hakkında fikir edinebilirler.

Pek çok paleontoloğun, genç beyinleri eğitebilecekleri ve araştırmalarına devam edebilecekleri üniversiteler ve kolejler gibi akademik kurumlarda çalışan kariyerleri vardır. Bazıları müze koleksiyonlarında küratör veya koleksiyon yöneticisi olarak çalışır. Bir müzede çalışanlar, yaşam koleksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur ve genellikle halk için müze sergileri oluşturmaya yardımcı olur.

Paleontologlar genellikle belirli bir araştırma alanında uzmanlaşırlar. Örneğin, mikropaleontologlar mikroskobik fosilleri inceler. Paleobotanistler, algler ve mantarlar da dahil olmak üzere fosil bitkiler üzerinde araştırma yaparlar. Palinologlar polen ve sporları inceler. Omurgasız paleontologlar, yumuşakçalar ve solucanlar gibi omurgasız hayvanların fosillerini inceler. Omurgalı paleontologlar, balıklar da dahil olmak üzere omurgalı hayvanların fosillerine odaklanır. İnsan paleontologları veya paleoantropologlar, tarih öncesi insanların ve insan öncesi hominidlerin fosillerine odaklanır. Tafonomistler, fosilleri oluşturan süreci inceler.