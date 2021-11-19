Paleolitik çağ neidr, özellikleri nelerdir ve yerleşim yerleri nasıldır? Paleolitik çağ eserleri ve mağaraları

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İnsanlık çağının başlangıcı olarak da bilinen Paleolitik çağ, günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce yaşanmış olan çağa verilen isimdir. İlk insanların yaşadığı bu çağ, kaba taş çağı olarak da bilinir. Tarih alanında yer alan kişilerin yanı sıra arkeoloji alanını da yakından ilgilendirir. Ayrıca tarih derslerinde sık sık karşımıza çıkan Paleolitik çağ, sınav sorusu olarak da öğrencilerin karşısına çıkmaktadır.

Paleolitik Çağ Nedir?

Bilimsel adı Paleolitik çağ olarak bilinen aslında kaba taş yani yontma taş devridir. Eski taş çağı olarak da bilinir. Tarih öncesi çağlardan biri olan Paleolitik çağ, tarih çağları içerisinde en uzun olanıdır. Bu yüzden tarihi çağlar içerisinde yaşanmışlığı en uzun olanıdır.

Paleolitik Çağ Özellikleri Nelerdir?

Paleolitik çağın en önemli özelliği insanlığın ateşi keşfetmesidir. Ateşin ilk kez kullanıldığı Paleolitik çağda, kullanılış amacının günümüzden biraz daha farklı olduğu izlerine rastlanmıştır. Paleolitik çağın bir diğer önemli özelliği ise bu çağa yontma taş denmesinden gelmektedir. Yani bu çağda taştan aletler yapılmıştır. Bu taş aletler, aslında dönemin teknolojisi olup insanlık adına önemli gelişmelerdendir. Çünkü günümüzde kullandığımız birçok aletin temelidir. Ayrıca sadece taşlar değil, hayvan kemikleri ve boynuzları ile de çeşitli aletler yapılmıştır. Paleolitik çağın öne çıkan diğer bir özelliği de insanların avcılık ile uğraşmasıdır. Mağara içlerine çizilen resimlerde yine çağın önemli özelliklerinden olup aynı zamanda günümüze kadar ulaşmış, çağ hakkında bilgi veren değerli ipuçlarıdır.

Paleolitik Çağ Yerleşim Yerleri Nasıldır?

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Konar göçer yaşam tarzına sahip olan Paleolitik çağ insanları, insanlığın ilk özelliklerinden olan avcılığa sahip olmalarından dolayı ve besin arayışı nedeniyle bu yaşam tarzını benimsemiştir. Besin üretimini henüz bilmeyen Paleolitik çağ insanları, çevrelerinde yetişen yabani meyve, sebze ve kökler ile beslenirken avladıkları hayvanlar ile de beslenirler. Bu nedenle yeni besin arayışı onların konar göçer yaşamı benimsemesini sağlamıştır. Burada yerleşim yeri olarak kendilerine mağaraları ve kaya altı sığınaklarını seçmişlerdir. Ayrıca kendilerine açık havada da sığınaklar kurmuşlardır.

Paleolitik Çağ Eserleri

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Paleolitik çağ eserlerinde kadın figürlerinin yer aldığı venüsler, önemli bir gelişim simgesidir. Paleolitik çağ eserleri şu şekildedir;

Laugerie Basse Venüsü

Willendorf Venüsü

Lausel Venüsü

Lespugue Venüsü

Grimaldi Venüsü

Galgenberg Venüsü

Monruz Venüsü

Hohle Fels Venüsü

Dolni Vestonice Venüsü

Brassempouy Venüsü

Bereketin ve doğurganlığı simgeleyen kadınlar, Paleolitik çağ döneminde çeşitli taşlar üzerine figürlenmiştir. Bu figürler Paleolitik çağ dönemine ait en önemli eserlerdir. Bu eserler insanların sanata olan yatkınlığını da bizlere yansıtmaktadır.

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Paleolitik Çağ Mağaraları

İnsanlık çağının en eski ve en uzun dönemini oluşturan Paleolitik çağ, Anadolu'da ülkemizde de yerleşim yerlerine yani mağaralara sahiptir. Bu mağaralardan ilki en eski yerleşim yeri olarak da bilinen İstanbul Küçük Çekmece'de yer alan Yarımburgaz Mağarası'dır. Doğal ve iki ayrı oyuğa sahip olan mağara, alt giriş ve üst giriş olarak ayrılır. Bir diğer önemli yerleşim merkezi ise Antalya'da denizden 450 metre yükseklikte yer alan Karain Mağarası'dır. Anadolu üzerinde yer alan diğer bir Paleolitik çağ mağarası da Hatay'da yer alan Üçağızlı Mağarası'dır.