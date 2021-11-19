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Paleolitik çağ ile neolitik çağ arasındaki temel farklar nelerdir?

#Paleolitik Çağ İle Neolitik Çağ Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?#Özellikler#Tarih
Paleolitik çağ ile neolitik çağ arasındaki temel farklar nelerdir

Tarih öncesi çağlar 5 grupta incelenmektedir. İlk devir olan Paleolitik çağ ile başlayan çağlar Maden çağlarına kadar sürmektedir. Farklı özelliklere sahip olan çağlar arasında belirgin farklar olduğuda görülmektedir. Bu farklar çağlarım değişmesine neden olmaktadır. Paleolitik çağ ile Neolitik çağ arasındaki temel farklar nelerdir tüm detayları ile derledik.

 

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Tarih öncesi çağlar ilgi duyulan konular arasında yer almaktadır. Çünkü insanlık tarihi her zaman için ilgi çekmeyi başarmıştır. Özellikle ilkel insanların yaşamı herkes tarafından merak edilmektedir. Bu merakı gidermenin yolu çağların özeliklerini bilmekten geçmektedir.

Paleolitik Çağ İle Neolitik Çağ Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Paleolitik çağ ile başlayan çağlar insanların gelişimi ile devam etmiştir. Paleolitik çağdan sonra sırasıyla Mezolitik çağ, Neolitik ve Kalkolitik çağlar gelmektedir. Son çağ ise Maden çağları olmuştur. İlkel bir hayatın hakim olduğu Paleolitik çağdan sonra insanlar gelişmeye ve yenileşmeye başlamışlardır.

Paleolitik Çağ (MÖ 2.000.000 – MÖ 10000) Özellikleri

- Tarih çağları arasında en uzun süren çağdır.

- Bu çağa Buzul Çağı ismide verilmiştir.

- İnsanlık bu çağda çok yavaş şekilde gelişmiştir.

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- Bitki toplama ve hayvan öldürme ile hayat devam etmiştir.

- Mağaralarda güvenli bir yaşam başlamıştır.

- Çağın çok sonlarında taştan balta ve buna benzer çeşitli aletler yapılmıştır.

- Çağın bitimine yakın ise ateş bulunmuştur.

Neolitik Çağ (MÖ 8000-MÖ 5500) Özellikleri

- Üretici yaşam oluşmaya ve gelişmeye başlamış.

- Yerleşik hayata geçilmiş. Köyler ve kentler kurulmaya başlanmıştır.

- Hayvan türleri evcilleştirilmiş.

- Ana Tanrıça Kybele inancı oluşmaya başlamış ve böylelikle inanç sistemi ortaya çıkmıştır.

- Ticaret ortaya çıkmış ve takas usulü bir hayat başlamış.

- İlk değirmen taşıda bu çağda yapılmıştır.

Paleolitik ve Neolitik çağlar arasındaki en belirgin fark insanların yaşamı olmuştur. Çünkü Paleolitik çağda çok ilkel bir yaşantı bulunmaktaydı. Neolitik çağda ise insanlar gelişmiş ve hayat yavaş yavaş kolay bir hale gelmiştir. Özellikle Paleolitik çağda mağaralarda olan yaşam Neolitik çağda düzene girerek yerleşik hale gelmiştir. İki çağ arasında büyük farklar olduğu görülmektedir.

 

 

 

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#Paleolitik Çağ İle Neolitik Çağ Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?#Özellikler#Tarih

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