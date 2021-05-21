Paleografya nedir ve neyi inceler? Paleografya bilimi ve tarih ile ilişkisi

Paleografya önemli bir bilim dalıdır. Buna göre tarihin ilk dönemlerinde ortaya çıkan yazıtlar paleografya bilimi tarafından incelenmektedir. Paleografya tarih boyunca bulunan yazıları ve alfabeleri çözer

Paleografya Nedir?

Paleografya, eski yazı anlamı taşıyor. Tarih boyunca toplumların kullandıkları yazılar paleografya bilimi tarafından incelenmiştir. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin kullandıkları birbirinden farklı alfabeler bulunuyordu. Bu alfabelerin incelenmesi ise detaylı bir şekilde yapıldığında uygarlıklar hakkında da daha net bilgilere erişilmiş olur. Bunun yanı sıra paleografya bilimi yazıya dökülen tarihi olayların da tüm ayrıntıları ile aydınlatılması sağlanır. Eski toplumlarda çeşitli olaylar yazılar ve kullanılan alfabeler ile yazıtlara işlenmiştir. Bu yazıların aydınlatılması için ise mutlaka dil bilimcilere ihtiyaç duyulur. Bu nedenle paleografya bilimi de en önemli alanlar arasında yer alır.

Paleografya Neyi İnceler?

Tarihi uygarlıkların araştırılmasında ve tarihin aydınlatılmasında bazı bilimlere önemli görev düşer. Özellikle de uygarlıkların yaşadıklarını ve yaşantılarını daha iyi anlayabilmek için bu bilimlerden yararlanılır. Paleografya da tarihin aydınlatılmasında önemli rol oynamaktadır. Tarihi uygarlıkların yaşantılarının aydınlatılması için tek başına tarih yeterli olmaz. O nedenle paleografya tarihi uygarlıkların incelenmesinde önemli bir yer tutuyor.

Paleografya bilimi eski toplumların kullandıkları yazıları incelemektedir. Özellikle Mısır tarihi araştırmalarında hiyeroglif, Mezopotamya tarihi araştırmalarında çivi yazısı, Orta Asya Türk tarihi araştırmalarında ise Orhun ve Uygur yazılarını okumak için Çin yazısını bilmek gerekir. Ayrıca İran ve Arap tarihi için Arap yazısı, Slav ırklarının tarihi için de Kiril alfabesi kullanılmaktadır. Avrupa milletlerinin tarihini incelemek isteyen araştırmacılar Latin yazısını bilmeliler. O nedenle Paleografya bilimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Paleografya Bilimi ve Tarih İle İlişkisi

Paleografya bilimi ile tarihin doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Tarihteki önemli uygarlıkların aydınlatılması için paleografya biliminden de faydalanılır. İlk paleografya bilimi 1700'li yıllarda Yunan paleografya olarak ortaya çıkmıştır. Sonrasında ise Latin paleografya bilimi kurulmuştur. Bu bilim tarihin aydınlatılmasında çok önemli bir yer tutar.

Özellikle tarihteki en önemli antlaşmalardan birisi olan Kadeş Antlaşması da paleografya bilimi sayesinde aydınlatılmıştır. Mısır ve Hitit uygarlıkları arasında yapılan bu büyük savaşın yansımaları Kadeş Antlaşması'nda gözler önüne serilmiştir. O nedenle paleografya da bu tür antlaşma ve önemli olayların aydınlatılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Birbirinden farklı uygarlıkların tarihsel derinliği araştırılırken paleografya bilimine de önemli görevler düşmektedir.

Paleografya Bilimi İle İlgili Merak Edilenler

Tarihsel dönem boyunca paleografya çok önemli bir yer tutmuştu. Geçmiş yıllardan beri kullanılan alfabe ve yazıları anlayabilmek için paleografya biliminden destek alınır. Özellikle pek çok alfabenin de birden fazla kullanımları bulunur. Bu nedenle oldukça zor bir alandır. Bu bilim sayesinde geçmiş yıllarda yaşayan insanların yaşantıları, savaşları, antlaşmaları ve pek çok olay aydınlatılmıştır.

Tarihte bulunan pek çok uygarlık hakkında detaylı bir bilgiye erişmek için paleografya önemli bir yer tutmaktadır. Böylece o dönem yaşayan uygarlıkların sosyal yaşamları, kültürleri ve insani ilişkileri ile daha detaylı bir bilgi edinilebilir. O yüzden paleografya bilimi tarafından yapılan araştırmalar tarihin yazımında çok önemlidir. Tarihin de doğru bir şekilde anlaşılması için paleografya bilimi tarafından gerekli araştırmalar yapılabilir. Bu şekilde kayalıklar üzerindeki alfabeler, imgeler ve çizgiler de daha iyi anlaşılır.