Palekanon Savaşı Tarihi Ve Özeti - Palekanon Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Palekanon Savaşı, yeni kurulan Osmanlı Beyliği'nin kendini tanıtması açısından önemlidir. Özellikle Bizans İmparatorluğu'na karşı zafer kazanılması ayrı bir önem taşıyor. Bu savaşla birlikte Osmanlı Beyliği'nin İstanbul yolu açılmış oluyor.

Palekanon Savaşı Nedir?

Palekanon Osmanlı Beyliği ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Savaş, Kocaeli Yarımadasındaki Maltepe (Palekanon) bölgesinde yapıldığı için tarihe bu isimle kaydedilmiştir.

Osmanlı Beyliği'nin ilerlemesini durdurmak isteyen Bizans İmparatorluğu yaklaşık 4 bin askerle İznik üzerine yürüdü. Bizans ordusunun üzerlerine geldiğinin haberini alan Osmanlı ordusu 5 bin kişilik bir orduyla onları Maltepe bölgesinde karşıladı.

Osmanlı ordusu 1000 yaya askeri Tavşancıl tepesine yerleştirdi. 2 binden askeri kanatlarda gizledi. 300 okçu askeriyle kışkırtma hareketi başlattı. Kanatlarda bekleyen atlı askerler, Bizans ordusunun taarruza geçmesini bekliyordu. Osmanlı askerinin kışkırtma saldırılarına karşı, Bizans ordusu savunmadan çıkmadılar.

Osmanlı ordusu, Bizans ordusunu üzerine çekemeyince yedek askerlerini de devreye soktu. Bunun üzerine Bizans ordusu savunmadan çıkıp, saldırıya geçti. Savaş, meydan muharebesine döndü. Savaş, Bizans lehine dönmeye başlamışken, Bizans İmparatorunun ağır yaralandığı haberi, ordunun dağılmasına yol açtı.

Bizans imparatoru, yaralı olarak İstanbul'a kaçtı. Bizans ordusu ağır bir yenilgiye uğratıldı. Savaş, Osmanlı Beyliği'nin zaferiyle sonuçlandı.

Palekanon Savaşı Tarihi

Palekanon Savaşı 1329 tarihinde 10-11 Haziran günleri arasında olmuştur. 11 Haziran sabahı başlayan savaş, akşam saatlerinde bitmiştir.

Palekanon Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Palekanon Savaşı; Osmanlı Beyliği sultanı Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru III. Andronikos arasında olmuştur. Savaş, Kocaeli Yarımadasında bulunan Maltepe bölgesinde yapılmıştır. Maltepe, o dönemlerde Bizans tarafından Palekanon adıyla bilindiği için bu isimle anılmaktadır.

Palekanon Savaşı Nedenleri

1299 yılında Söğüt ve çevresinde kurulan Osmanlı Beyliği, büyüyebilmek, güçlenmek için gözünü Bizans topraklarına çevirdi. Orhan Gazi döneminde Bursa fethedildi. Stratejik konum nedeniyle İznik'e defalarca sefer düzenlendi.

1329 yılında güçlü bir orduyla İznik kuşatıldı. Kocaeli yarımadasındaki Kandıra, Aydos, Şamandıra, Karamürsel gibi kaleler ele geçirildi. İznik’in kuşatılması, kalelerin fethedilmesi Bizans’ı harekete geçirmiştir. Durumun vahametini kavrayan Bizans imparatoru III. Andronikos, Osmanlının İznik'i aldığında İstanbul'a kadar geleceğini biliyordu. Bu nedenle topladığı askerlerle İznik'in elden gitmesini önlemek, Osmanlı ordusunu geri püskürtmek için Osmanlı'nın üzerine yürüdü.

Palekanon Savaşı Sonuçları

Palekanon Savaşı'nın Osmanlı Beyliği için önemli bir yeri bulunuyor. Osmanlı Beyliği bu savaşla birlikte diğer beyliklere, Bizans İmparatorluğuna, Avrupa devletlerine gücünü göstermiştir. Palekanon Savaşı, sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz;

1- Bizans İmparatorluğunun, Anadolu üzerindeki hakimiyeti sonlandırılmıştır.

2- Bizans İmparatorluğunun desteğinden yoksun kalan İznik, teslim olmak zorunda kalmıştır.

3- Daha sonraki yıllar Gemlik ve İzmit fethedilmiş, böylece Kocaeli Yarımadası tamamen ele geçirilmiştir.

Palekanon Savaşı Önemi

Palekanon Savaşı'nın Osmanlı ve Bizans için ayrı önemleri bulunuyor. Osmanlı Beyliği'nin bu savaşla birlikte gücü tamamen kanıtlanmıştır. Avrupa devletleri tarafından, küçük ve güçsüz bir beylik konumundan çıkmıştır. Avrupa devletlerinin korktuğu bir güç haline gelmiştir.

Palekanon Savaşı ile Osmanlı'nın Anadolu toprakları üzerinde söz hakkı artmıştır. Stratejik konumdaki İznik fethedilerek İstanbul yolu açılmıştır. Kocaeli Yarımadası tamamen fethedilerek, Bizans'ın bu topraklar üzerindeki egemenliği sonlandırılmıştır.

Palekanon Savaşı Bizans için kötü bir senaryoyla sonlanmıştır. Osmanlı'nın İstanbul üzerine yürümesini engellemek isterken ellerindeki topraklardan da olmuşlardır. Ayrıca Bizans İmparatoru ağır yaralanarak, Bizans ordusu ve halkı üzerindeki etkisini kaybetmiştir.