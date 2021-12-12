Palamar nedir, ne işe yarar? Palamar neyin çeşididir? Palamarcı nasıl olunur?

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Günümüzde palamut ne anlama geliyor ve işe yarıyor her gün pek çok kişi tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

Palamar Nedir?

Palamar, gemilerin rıhtım ya da iskele ile birlikte şamandıraya bağlamaya yardımcı olan halat palamar olarak bilinir. Bu sayede gemiler güvenli bir şekilde bulunduğu yerde durur. Genel olarak Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünde bu kelime sıkça araştırılıyor.

Palamar Ne İşe Yarar?

Gemiler kıyılarda iskele ya da rıhtım ile birlikte şamandıra gibi alanlara bağlanır. Gemilerin güvenli bir şekilde konuşlandığı yerde durabilmesini ve bağlılık alabilmesini sağlayan bir halat ise palamar olarak bilinir. Bu sayede bütün farklı ağırlıklarda ve boyutlardaki gemiler bağlı bir şekilde kalabiliyor. Aynı zamanda palamar farklı güçlerde ve boyutlarda da olabiliyor.

Palamar Neyin Çeşididir?

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Palamar, bir halat çeşididir. Bu nedenle de gemilerin sabitlendiğini yerde güvenli bir şekilde kalmasını sağlar. Aynı zamanda palamar, denizcilik sektöründe çok sık kullanılan bir üründür.

Palamarcı Nasıl Olunur?

Palamarcı, gemilerin rıhtım ve iskelelere yanaşma ve ayrılmalarında, limana giriş ve çıkışlarında ya da kıçtan kara olmalarında, şamandıralara ve mendireklere bağlanmalarında, demirlemelerinde, buralarda herhangi bir nedenle yer değiştirmelerinde ve buraları terk etmelerinde (şifting) adı verilen bağlama ve çözme hizmetini yapan kişidir. Palamarcının yerine getirmesi gereken görev ve işlem basamakları ise şunlardır;

Palamarcı (Gemi); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkili bir şekilde kullanarak, iş güvenliği ve çevre koruma, düzenlemelerine, işçi sağlığı ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmesi,

Açıkta duran gemileri güvenli bir şekilde şamandıraya bağlamak,

Gemiyi şamandıraya bağlamak,

Gemiyi iskeleye yanaştırmak,

Yer değiştirme işlemlerinde gemiyi tekrar bağlama ve çözme işlemlerini gerçekleştirmek,

Mendireğe bağlayarak demirlenmelerini sağlamak,

Limana demir atan gemilerin her türlü ihtiyacını karşılamak,

Personelin karaya güvenli bir şekilde çıkmasını sağlamak,

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Geminin halat çekim işini yapmak,

Can güvenliği işlemlerini gerçekleştirmek,

Karadan gemilerdeki tankere gaz boşaltma işlemlerini gerçekleştirilirken irtibat kılavuzluğunu yapmak,

Personelin karaya güvenli bir şekilde çıkmasını sağlamak,

Meslek alanı ile ilgili yaşanan gelişmeleri uygulamak ve takip etmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.