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Pakistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Pakistan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

#Pakistan#Ülke#Kıta
Pakistan hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Pakistan hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor

Pakistan İslam Cumhuriyeti, Muhammed Ali Cinnah tarafından 14 Ağustos 1947 tarihinde kuruldu. Yüzölçümü 881.913 kilometrekare olan ülkenin başkenti İslamabat, milli marşı ise Kavmi Terane'dir. Gelişmekte olan ülkeler listesinde yer alan Pakistan'ın ekonomisi son 5 yılda %8.2 oranında büyümüştür. Pakistan hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

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Nüfusu yaklaşık 218 milyon olan Pakistan, dünyanın en kalabalık 5. ülkesidir. Pakistan'ın en kalabalık şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Karaçi 2- Faysalabat 3- İslamabat 4- Muridke 5- Hardarabat 6- Lahor 7- Multan

 Pakistan Hangi Kıtada Yer Alır?

 Resmi adı Pakistan İslam Cumhuriyeti olan ülke, Asya kıtasında yer almaktadır.

 Pakistan Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Kuzeyinde İran ve Afganistan, doğusunda Nepal ve güneyinde Hindistan ile sınır komşusu olan Pakistan, Kuzey Yarım Kürede yer alır.

 Pakistan Hangi Dine Mensup?

 Ülkenin resmi dini İslam'dır. İslam'dan sonra en yaygın olan dinler ise Hristiyanlık ve Hinduizm'dir.

 Pakistan Hangi Dili Konuşuyor?

 Birçok etnik grubun bir arada yaşadığı Pakistan'da Urduca, Beluçça ve Peştuça dilleri konuşuluyor.

 Pakistan Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 Pakistan'da toplam 38 harften oluşan Urdu alfabesi kullanılmaktadır.

 Pakistan Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Pakistan'da Miladi takvim kullanılıyor.

 Pakistan Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkenin resmi para biri Pakistan Rupisidir. Pakistan Rupisinin döviz kodu PKR şeklinde yazılır.

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#Pakistan#Ülke#Kıta

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