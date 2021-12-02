Pak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Pakın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Pak-haslet ise temiz huylu demektir. Pak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Pak kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

Pak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Pis

2- Levsi

3- Kirli

4- Mülevves

5- Menfur

6- Menhus

7- Pasaklı

8- Mundar

9- Lekeli

10- Bulaşık

Pak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Temiz:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan temiz kelimesi, temyiz sözcüğünden türetilmiştir. Temyiz, doğru ile yanlışı ayırt etme gücü anlamına gelirken, temiz, iyi, doğru ve pak demektir. Kelime ''tertemiz'' şeklinde de kullanılır.

2- Tahir:

Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde erkek çocuklarına verilen isimlerden biri olan Tahir, temiz ve kusursuz anlamına gelir.

3- Mis:

Misk kelimesinden türetilmiş olan mis, hem güzel kokan hem de temiz ve hoş demektir.

Pakın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- İşin bittikten sonra evi temizlememe yardım eder misin?

2- Onun günah işlemekten imtina eden saf ve tahir bir kalbi var.

3- Temizlik yaptıktan sonra ev mis gibi koktu.