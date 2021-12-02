Pak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Pakın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Pak-haslet ise temiz huylu demektir. Pak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Pak kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.
Pak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Pis
2- Levsi
3- Kirli
4- Mülevves
5- Menfur
6- Menhus
7- Pasaklı
8- Mundar
9- Lekeli
10- Bulaşık
Pak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Temiz:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan temiz kelimesi, temyiz sözcüğünden türetilmiştir. Temyiz, doğru ile yanlışı ayırt etme gücü anlamına gelirken, temiz, iyi, doğru ve pak demektir. Kelime ''tertemiz'' şeklinde de kullanılır.
2- Tahir:
Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde erkek çocuklarına verilen isimlerden biri olan Tahir, temiz ve kusursuz anlamına gelir.
3- Mis:
Misk kelimesinden türetilmiş olan mis, hem güzel kokan hem de temiz ve hoş demektir.
Pakın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- İşin bittikten sonra evi temizlememe yardım eder misin?
2- Onun günah işlemekten imtina eden saf ve tahir bir kalbi var.
3- Temizlik yaptıktan sonra ev mis gibi koktu.