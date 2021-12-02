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Pak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Pakın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Pak#Eş Anlamlısı
Pak kelimesinin eş anlamlısı nedir Pakın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dilimize Farsçadan geçmiş olan pak kelimesi hem günlük hayatta hem de edebi eserlerde sıklıkla kullanılır. Kelimenin ilk anlamı temiz, yan anlamı ise katışıksızdır. Pir-ü pak şeklindeki kullanımı da yaygın olan pak sözcük birçok tamlama ve birleşim isimde de yer alır: Örneğin pak-dil, kalbi temiz,

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Pak-haslet ise temiz huylu demektir. Pak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Pak kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

 Pak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Pis

 2- Levsi

3- Kirli

4- Mülevves

5- Menfur

6- Menhus

7- Pasaklı

8- Mundar

 9- Lekeli

10- Bulaşık

 Pak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Temiz:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan temiz kelimesi, temyiz sözcüğünden türetilmiştir. Temyiz, doğru ile yanlışı ayırt etme gücü anlamına gelirken, temiz, iyi, doğru ve pak demektir. Kelime ''tertemiz'' şeklinde de kullanılır.

 2- Tahir:

 Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde erkek çocuklarına verilen isimlerden biri olan Tahir, temiz ve kusursuz anlamına gelir.

 3- Mis:

 Misk kelimesinden türetilmiş olan mis, hem güzel kokan hem de temiz ve hoş demektir.

 Pakın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 1- İşin bittikten sonra evi temizlememe yardım eder misin?

 2- Onun günah işlemekten imtina eden saf ve tahir bir kalbi var.

 3- Temizlik yaptıktan sonra ev mis gibi koktu.

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#TDK#Pak#Eş Anlamlısı

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