Paganizm nedir ve neye inanır? Pagan ne demek?

Günümüzde Neopaganizm adını alan dinin en önemli sembollerinden biri ağaçtır. Ağaç, yeniden doğumu, tabiatı, insanın özgürlüğünü ve ruhu simgeler. Diğer her şey gibi ağaçların da canlı olduğuna inanan paganlar genelde şehirden uzakta, ormanlarda ve kırsal alanlarda yaşar.

Paganizm Nedir ve Neye İnanır?

Paganizmde tek Tanrı inancı yoktur. Evrendeki her canlı ve her cisim Tanrının bir yansımasıdır. Dünyanın ve evrenin sonsuz olduğuna inanan paganların çoğu reeenkarnasyona inanır. İnsan tekrar tekrar ve her defasında başka bir canlı ya da cisim olarak dünyaya gelir. Bir başka inanışa göre, önceki hayatında kötülük yapanlar, böcek ya da bir taş parçası olarak dünyaya gelir.

Paganizm, aynı zamanda bir inançlar bütünüdür ve birden fazla dini kapsar. Bazı kaynaklara göre Şamanizm ve Animizm gibi doğayı merkezine alan dinler de pagan inancının bir parçasıdır. Ağaç dışında en önemli simgelerinden bir diğeri beş köşeli yıldızdır. Her bir köşe yıldızı, suyu, ateşi, toprağı ve havayı simgeler. Cennetin de cehennemin de dünyada olduğuna inanan paganlar, kötü ruhları defetmek için çeşitli ayinler ve ritüeller düzenler. Liderleri transa geçerek kötü ruhlarla iletişime geçer ve onları kabilesinden uzaklaştırmaya çalışır. Yüz yıllar boyunca Şamanizm, Animizim ve Panteizm gibi inançlar Paganizmin temelini oluşturmuştur.

Pagan Ne Demek?

Paganizm dinine mensup olan kişilere pagan denir. Paganlar, üç ayrı grupta toplanır.

1- Neo-pagan: Modern paganları tanımlamak için kullanılır. Dünya genelinde milyonlarca insan paganizm inancını benimsemiştir. Düsturları arasında hiçbir canlıya zarar vermemek, doğanın içinde yaşamak, az tüketmek ve yardımlaşma yer alır.

2- Mezo-pagan: Mezo-paganlara göre evrendeki her şey kusursuz bir uyum içerisindedir. Bu uyumun bozulmaması için insan çevresiyle ve diğer canlılarla barışık bir yaşam sürmelidir. Diğer paganların aksine ayin düzenlemezler ve bireycidirler. Bazı Aborjinler ve Kızılderili kabileleri mezo-pagan olarak nitelendirilir.

3- Paleo-pagan: Diğer kültürlerden ve dinlerden en az etkilenen paganizm türüdür. Paleo-paganlara göre dün ve yarın yoktur. Sadece bu an vardır. 1960'lı yıllarda ortaya çıkan Hippi topluluğunun sloganlarından biri olan Carpe Diem (Anı Yaşa), paleo paganlzm inancının temelini oluşturur. Liderlerinin hayvanlarla ve ağaçlarla konuşabildiğini inanırlar.