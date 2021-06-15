Pafta nedir, ne işe yarar? Parsel sorgulama nasıl yapılır?

İmar kanunlarına göre bir arsa sahibi vakıf, dernek ya da kişiye ait olabilir. Aynı zamanda bir arazi ya da arsa üzerinde de birden çok kişinin kaydı olabilir. Sizde bir toprak almak istiyor ve bu toprağın üstünde parsel olup olmadığını merak ediyorsanız parsel sorgulama uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Pafta Nedir?

Pafta, bir haritayı ya da planı meydana getiren parçalara denir. Haritalar belli bir ölçek içinde hazırlanır, Arazi, arsa gibi toprak parçalarının tek bir pafta içinde gösterilmesi mümkün değildir. Bu nedenle harita düzenlenecek alan, enlem ve boylam farkları da dikkate alınarak topraklar belirli paftalara bölünür. Tapu kadastro işlemlerinde kullanılan pafta, taşınmazların konum, büyüklük gibi çeşitli özelliklerini gösteren imar planları ile ortaya konur. Alacağınız toprak parçası arsa ise, parselin kime ait olduğunu da bu parsel sorgulama uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Pafta Ne İşe Yarar?

Büyük haritayı ortaya çıkarılan ve plan ile meydana getiren ayrı parçalardan her birini ifade eden pafta, bir diğer tanımla arazilerin teknik usullere göre ölçülüp daha sonra belli oranda küçültülmesi sonucunda oluşur. Pafta, bir bölgeyi ve konumu daha kolay tespit etmeye yarar. Enlem ve boylam farkları dikkate alınarak toprak parçasının paftalara ayrılması, bu toprakların kime ait olduğunun daha kolay bir şekilde tespit edilmesini sağlıyor.

Parsel Sorgulama Nasıl Yapılır?

Parsel sorgulama işlemi yaparak arsanın parsel sahibini rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde ilgilendiğiniz parsel hakkında toprağın ne zaman parsellendiğini, parsel sahibinin kim olduğu ve parselin ne zaman yapıldığını hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Parsel sorgulama işlemini şu adımları izleyerek yapabilirsiniz;

İnternet aracılığı ile parsel sorgulama işlemlerini yapabilmek için öncelikle, https://parselsorgu.tkgm.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekir.

Burada bölümden karşınıza Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı başlığı ismi altında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü yazan bir ekran çıkar.

Daha sonraki aşamada bu ekranda karşınıza gelecek olan; "İdari Sorgu" ya da "Coğrafi Sorgu" seçenekleri içinden, sorgulama yapmak istediğiniz bölümü seçmeniz gerekir.

Daha sonraki aşamada ise, yine bu ekranda yer alan il, ilçe, mahalle ve köy, parsel, ada şeklinde düzenlenmiş olan tüm bölümleri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir.